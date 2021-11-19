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Какие внутренние авиарейсы субсидируются в Казахстане

19 Ноября 2021 11:58
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Какие внутренние авиарейсы субсидируются в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В нашей стране субсидируются авиарейсы по 23 внутренним маршрутам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

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Какие это рейсы: 11 маршрутов из г. Туркестан, по 2 маршрута из гг. Ушарал и Балхаш, 3 маршрута из г. Кокшетау.

Стоимость билетов по данным маршрутам составляет от 8 до 25 тыс. тенге в зависимости от направления.

Также цена билета по данным направлениям является фиксированной и не меняется с момента открытия рейса.


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