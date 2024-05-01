Какие выводы сделаны из паводковой ситуации в Казахстане

Какие выводы сделаны из паводковой ситуации в текущем году, рассказал первый заместитель министра водных ресурсов и ирригации РК Болат Бекнияз в ходе общенационального телемарафона «Біз біргеміз», проходящего на республиканских каналах, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Прежде всего, нужно строить водохранилища. Имеющиеся водохранилища нужно реконструировать. В настоящее время все водохранилища наполнены талыми водами. В Каспийское море поступило 1,7 миллиарда кубометров воды. В озеро Балхаш поступило 2,5 миллиарда кубометров. В Кызылординскую область пришла вода из реки Сарысу и из Карагандинской области. Это положительное изменение, связанное с накоплением воды, — сказал вице-министр.

По его словам, сейчас в Астанинском водохранилище более 400 миллионов кубометров воды. В прошлом году недостающую воду получили из Иртыша, через канал имени Сатпаева. Таким образом, в этом году будет сэкономлено 2 миллиарда тенге.

Как сообщил спикер, до 2030 года в Акмолинской, Актюбинкой, Западно-Казахстанской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Карагандинской, Абайской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях будет построено 20 новых водохранилищ. Еще на 15 водохранилищах будет проведен капитальный ремонт.