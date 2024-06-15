Какие вирусы «гуляют» в Астане

Эпидемиологи департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны фиксируют рост числа заболевших кишечными инфекциями, передает корреспондент агентсва Kazinform.

— С начала года в столице острыми кишечными инфекциями заболели 729 человек, сальмонеллезом — 81 человек, а энтеровирусной инфекцией — 74 человека, среди которых 24 случая были зарегистрированы у детей до 14 лет, — сообщили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

Заместитель руководителя ДСЭК г. Астаны рассказала, о симптомах инфекций.

— Острые кишечные инфекции — это группа инфекционных заболеваний, поражающих пищеварительный тракт. Возбудителями кишечных инфекций могут быть бактерии (сальмонеллез, брюшной тиф, холера), их токсины (ботулизм), а также вирусы (энтеровирус, ротавирус). Размножаясь в кишечнике, они приводят к нарушениям процесса пищеварения и к воспалению клеток слизистой оболочки кишечника. Наиболее характерными симптомами являются жидкий стул, тошнота, рвота, боли в животе, повышение температуры тела, отсутствие аппетита и общая слабость, — отметила заместитель руководителя ДСЭК г. Астаны Жанна Пралиева.

По ее словам, риск возникновения этих инфекций увеличивается летом. Летняя активность, связанная с купанием в открытых водоемах и созреванием фруктов, способствует более частому появлению бактериальных кишечных инфекций. При этом инфекцией чаще заражаются маленькие дети при попадании возбудителя в организм через воду или пищу.

Также риски заболевания связаны со снижением внимания к личной гигиене в местах с массовым скоплением людей, с приобретением и употреблением пищи в необорудованных местах, употреблением сырой воды, купанием в местах с необорудованной пляжной территорией.

В целях профилактики кишечных инфекций врачи призывают соблюдать пять простых правил:

для питья использовать только кипяченую или бутилированную воду;

мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после каждого посещения туалета, строго соблюдать правила личной и общественной гигиены;

перед употреблением фруктов, овощей, их необходимо тщательно мыть с применением щетки и последующим ополаскиванием кипятком;

купаться только в официально разрешенных местах, при купании стараться не заглатывать воду;

не приобретать продукты у частных лиц, в неустановленных для торговли местах.