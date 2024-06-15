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    08:33, 15 Июнь 2024 | GMT +6

    Какие вирусы «гуляют» в Астане

    Врачи, южная корея
    Фото: freepik.com

    Эпидемиологи департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Астаны фиксируют рост числа заболевших кишечными инфекциями, передает корреспондент агентсва Kazinform.

    — С начала года в столице острыми кишечными инфекциями заболели 729 человек, сальмонеллезом — 81 человек, а энтеровирусной инфекцией — 74 человека, среди которых 24 случая были зарегистрированы у детей до 14 лет, — сообщили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

    Заместитель руководителя ДСЭК г. Астаны рассказала, о симптомах инфекций.

    — Острые кишечные инфекции — это группа инфекционных заболеваний, поражающих пищеварительный тракт. Возбудителями кишечных инфекций могут быть бактерии (сальмонеллез, брюшной тиф, холера), их токсины (ботулизм), а также вирусы (энтеровирус, ротавирус). Размножаясь в кишечнике, они приводят к нарушениям процесса пищеварения и к воспалению клеток слизистой оболочки кишечника. Наиболее характерными симптомами являются жидкий стул, тошнота, рвота, боли в животе, повышение температуры тела, отсутствие аппетита и общая слабость, — отметила заместитель руководителя ДСЭК г. Астаны Жанна Пралиева.

    По ее словам, риск возникновения этих инфекций увеличивается летом. Летняя активность, связанная с купанием в открытых водоемах и созреванием фруктов, способствует более частому появлению бактериальных кишечных инфекций. При этом инфекцией чаще заражаются маленькие дети при попадании возбудителя в организм через воду или пищу.

    Также риски заболевания связаны со снижением внимания к личной гигиене в местах с массовым скоплением людей, с приобретением и употреблением пищи в необорудованных местах, употреблением сырой воды, купанием в местах с необорудованной пляжной территорией.

    В целях профилактики кишечных инфекций врачи призывают соблюдать пять простых правил:

    • для питья использовать только кипяченую или бутилированную воду;
    • мыть руки с мылом перед каждым приемом пищи и после каждого посещения туалета, строго соблюдать правила личной и общественной гигиены;
    • перед употреблением фруктов, овощей, их необходимо тщательно мыть с применением щетки и последующим ополаскиванием кипятком;
    • купаться только в официально разрешенных местах, при купании стараться не заглатывать воду;
    • не приобретать продукты у частных лиц, в неустановленных для торговли местах.

    — При появлении первых признаков заболевания (боли в животе, многократный жидкий стул, рвота, повышение температуры) очень важно не заниматься самолечением, а обратиться к врачу. Самолечение приводит к нежелательным последствиям: на время исчезают клинические признаки, незначительно улучшается самочувствие, однако в организме остаются и продолжают размножаться возбудители инфекций. Заболевание может перейти в тяжелую или хроническую форму, или больной может стать бактерионосителем и источником заболевания для других лиц, — добавила Жанна Пралиева.

    Теги:
    Здравоохранение Здоровье Астана Больницы Врачи Статистика
    Карина Кущанова
    Автор
    Карина Кущанова
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