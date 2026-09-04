Какие выплаты получают лица с инвалидностью в Казахстане

В Казахстане действует многоуровневая система социальной поддержки лиц с инвалидностью. Она включает государственные социальные пособия, выплаты из Государственного фонда социального страхования, а также страховые выплаты в случаях, когда инвалидность наступила вследствие трудового увечья или профессионального заболевания, передает Kazinform со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты РК.

Сегодня государственные социальные пособия по инвалидности получают более 544 тыс. человек. Ключевым видом денежной поддержки является государственное социальное пособие, размер которого зависит от установленной группы и причины инвалидности.

В 2026 году при инвалидности вследствие общего заболевания размер пособия составляет 111 873 тенге для лиц с инвалидностью I группы, 89 498 тенге — II группы и 61 022 тенге — III группы.

Если за гражданина уплачивались социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования, ему дополнительно может быть назначена социальная выплата по случаю утраты трудоспособности. Ее размер определяется индивидуально с учетом дохода, с которого производились социальные отчисления, степени утраты общей трудоспособности и продолжительности участия в системе обязательного социального страхования.

Для работников, инвалидность которых наступила вследствие несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, или профессионального заболевания, предусмотрены страховые выплаты. Таким образом, в зависимости от жизненной ситуации государственная и страховая поддержка могут дополнять друг друга.

Отдельные меры предусмотрены для граждан, которые осуществляют уход за лицом с инвалидностью I группы, а также для матери, отца, усыновителя, опекуна или попечителя, воспитывающего ребенка с инвалидностью. Размер соответствующего ежемесячного государственного пособия в 2026 году составляет 81 871 тенге.

Оформить выплаты по инвалидности можно через Государственную корпорацию «Правительство для граждан», портал eGov.kz или в проактивном формате. После установления инвалидности гражданину направляется SMS-сообщение с предложением оформить пособие. Для его назначения достаточно подтвердить согласие ответным сообщением.

Большинство необходимых сведений система получает из государственных информационных систем. Это позволяет сократить количество запрашиваемых документов и в ряде случаев назначить выплату без личного обращения гражданина.

Ранее сообщалось о том, что закон о комплексной поддержке детей с ограниченными возможностями поручил разработать Президент Казахстана.