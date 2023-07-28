Какие виды традиционной медицины имеют лицензию в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Хоть и медицина не стоит на месте и появляются новейшие технологии для лечения сложных патологий, все больше людей доверяют и народным методам лечения, традиционной медицине. В Министерстве здравоохранения назвали лицензируемые виды традиционной медицины и высказались об одном из видов целительства - хиджаме, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В системе здравоохранения Казахстана официально признается доказательная медицина, которая основывается на клинических протоколах, стандартах организации оказания медицинской помощи. Традиционная медицина – это совокупность методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, основанных на многовековых традициях народной медицины и разрешенных к медицинскому применению. Законодательством Республики Казахстан предусмотрено обязательное наличие лицензии на медицинскую деятельность по конкретным видам/подвидам. Так, одним из лицензируемых подвидов является традиционная медицина. К ней относятся гомеопатия, гирудотерапия, мануальная терапия, рефлексотерапия, фитотерапия и лечение средствами природного происхождения. Таким образом, осуществлять медицинскую деятельность, включая традиционную терапию, вправе только медицинские работники, имеющие сертификат по конкретной специальности», - ответили в Минздраве на официальный запрос МИА «Казинформ».

В Минздраве также подтвердили, что бывали случаи, когда граждане прибегают и к услугам народных целителей.

«Однако, народное целительство не является медицинской деятельностью, и при нанесении вреда здоровью в результате целительства предусмотрена уголовная ответственность. К примеру, один из видов целительства - хиджама (кровопускание) не является медицинской технологией, и несет угрозу развития инфекционных заболеваний, включая ВИЧ, вирусные гепатиты и другие, то есть является незаконной деятельностью», - пояснили в ведомстве.

В Кодексе «О здоровье народа и системе здравоохранения» имеется отдельная статья «Традиционная медицина. Целительство». Это методы профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, основанных на многовековых традициях народной медицины.

«На сегодня традиционной медициной могут заниматься все, даже не имея соответствующей подготовки и дополнительного образования. И это приводит нередко к осложнениям и запущенным заболеваниям, что в конечном итоге сказывается на здоровье и отрицательных прогнозах для пациентов», - добавили в Министерстве здравоохранения.