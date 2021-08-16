+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 21 °С
Алматы: °С
USD 424.99 EUR 504.21
RUB 5.81 CNY 65.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какие виды спорта исключили из следующих Олимпийских игр

16 Августа 2021 12:22
Поделиться:
Какие виды спорта исключили из следующих Олимпийских игр

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Организационный комитет Олимпийских игр-2024, которые пройдут в Париже, опубликовал на сайте список утвержденных видов спорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Новости по теме
Александр Бублик уступил на старте парного турнира в США
ТОП-10 казахстанских боксеров претерпел изменения Велогонщик «Астаны» Аранбуру финишировал в пятерке лучших второго этапа «Вуэльты Испании» Объявлен состав команды Казахстана по женской борьбе на участие в молодежном ЧМ

Так, из списка убрали карате, бейсбол и софтбол.

Вместо них на Играх появятся брейк-данс, а также спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг. Последние три вида Международный олимпийский комитет включал и в программу предыдущей Олимпиады в Токио.

Оргкомитет заявил, что программа окончательная и не подлежит изменению. В своем выборе комитет ориентировался на популярность видов спорта в соцсетях, среди молодежи, а также зрелищность.

Между тем представители Всемирной федерации карате заявили, что итоги первого олимпийского выступления этого вида спорта заслуживают того, чтобы остаться в списке Игр и в дальнейшем.

«Мы окончательно показали всему миру, что карате — уникальный вид спорта, и продемонстрировали достоинства, которые мы приобрели, чтобы быть включенными в олимпийскую программу в качестве постоянного вида спорта. Все любители спорта во всем мире смогли насладиться дополнительными ценностями, которые карате привносит в олимпийское движение», — сказал президент WKF Антонио Эспинос.

Решением исключить карате из перечня Игр возмутился и олимпийский чемпион Стивен Да Коста, который победил в категории до 67 кг.

«Я чертовски много тренировался. Я взял на себя роль фаворита. Я привез золото во Францию. Я высоко нес флаг. Я был на седьмом небе. Просыпаться больно. В 2024 году при вашей поддержке я хочу защитить свой олимпийский титул в Париже», — написал спортсмен в Twitter.

Напомним, что карате впервые включили в программу Олимпиады на играх-2020 в Токио, это позволило отечественным каратистам Дархану Асадилову и Софье Берульцевой завоевать для Казахстана две бронзы.


Подписывайтесь на наш канал:

#Спорт   #Олимпиада  
Поделиться:
Новости по теме
Александр Бублик уступил на старте парного турнира в США
ТОП-10 казахстанских боксеров претерпел изменения
Велогонщик «Астаны» Аранбуру финишировал в пятерке лучших второго этапа «Вуэльты Испании»
Объявлен состав команды Казахстана по женской борьбе на участие в молодежном ЧМ
Популярное
1 По 200 тысяч тенге получили десять вакцинированных в Атырау
2 Казахстанка оставила 15-летнюю девочку в аэропорту Анталии
3 Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год
4 Хранившаяся 600 лет жидкость, терракотовые кирпичи: какие артефакты найдены в городище Бытыгай
5 Касым-Жомарт Токаев: Казахстан обеспокоен эскалацией напряженности в Афганистане
6 Горячую линию открыли для пассажиров поездов, задержанных в Жамбылской области
Читайте также
Национальный вид спорта асык ату набирает популярность среди акмолинцев
«Барыс» выиграл Кубок Президента РК
По 200 тысяч тенге получили десять вакцинированных в Атырау
Казахстанка оставила 15-летнюю девочку в аэропорту Анталии
Как казахстанцам оплатить налоги на землю и имущество за 2020 год
Хранившаяся 600 лет жидкость, терракотовые кирпичи: какие артефакты найдены в городище Бытыгай
Касым-Жомарт Токаев: Казахстан обеспокоен эскалацией напряженности в Афганистане
Горячую линию открыли для пассажиров поездов, задержанных в Жамбылской области
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Индира Марат
Индира Марат
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив