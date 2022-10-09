Какие виды реабилитации могут получить акмолинцы

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – За несколько месяцев работы клинико-реабилитационный центр ТОО «Viamedis» в Кокшетау уже снискал любовь акмолинцев, здесь абсолютно бесплатно можно получить все необходимые процедуры реабилитации третьего этапа. При этом, к удивлению пациентов, в коридорах медучреждения нет очередей. С работой комплекса корреспондента МИА «Казинформ» ознакомил главный врач центра Бахтияр Конкабаев.

Центр был построен компанией ТОО « Viamedis» в рамках ГЧП.

«Клинико-реабилитационный центр ТОО «Viamedis» в Кокшетау торжественно был открыт 15 июля и на сегодня уже ведет прием пациентов и оказывает высоко специализированную реабилитационную терапию третьего этапа. Что такое третий этап реабилитации? Это реабилитация дневного стационара, где пациенты в течение дня получают терапию, все лечебные мероприятия и уходят домой», - сказал Б. Конкабаев.

С момента открытия центр оказывает помощь населению не только города Кокшетау, но и всей Акмолинской области. Для удобства жителей микрорайона Сарыарка и близлежащих микрорайонов в центре также есть поликлинический прием врачей общей практики. Более 20 тысяч кокшетауцев уже прикреплены к поликлинике.





Пенсионерка Гайша Елиманова, сама в прошлом медработник, отдавшая 45 лет медицине, с ужасом вспоминает огромные очереди, которые порой встречает в медорганизациях. Женщина признается, что была поражена их отсутствием в новом центре.

«Весь медперсонал очень вежливый! У меня отличный врач. Вот во сколько по времени они скажут, во столько я и подхожу, и спокойно без очереди прохожу назначенные процедуры», - отметила жительница Кокшетау.

На первом этаже здания находятся мини-офисы, включающие зону ожидания и регистратуру. Здесь же расположены кабинеты доврачебного приема, в которых проходит оформление медицинской документации, проводится термометрия, после чего подготовленный пациент идет к своему лечащему врачу. Для удобства граждан существует электронная очередь. Как только номер и фамилия пациента высветятся на экране, он идет в обозначенный кабинет.

Клиника оказывает реабилитацию после нейрохирургических, травматологических, ортопедических оперативных лечений, перенесенного инсульта, реабилитацию детского возраста по основным нозологиям – заболевания центральной нервной системы, аутизм и т.д. Причем реабилитацию жители города и области могут получить в рамках ГОБМП совершенно бесплатно.

В будущем, по словам медиков, на базе медучреждения планируется открыть также диагностическое отделение (КТ, МРТ, рентген), центр эндоскопии, койки терапевтического профиля и многое другое. Поставки некоторого оборудования, к примеру, локоматов для восстановления навыков ходьбы с биологической обратной связью, осложняет ситуация в мире.

«Мы ожидаем дополнительного финансирования, думаю, в ближайшем будущем будут введены круглосуточные стационары. Это реабилитация уже второго этапа. Пациенты будут находиться у нас круглосуточно в среднем 10-14 дней и получать реабилитационную терапию с дальнейшей выпиской рекомендаций на амбулаторное лечение», - добавил главный врач центра.