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Какие виды  налогов и платежей будут переданы бюджетам сельских округов в 2022 году

27 Декабря 2021 22:07
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Какие виды  налогов и платежей будут переданы бюджетам сельских округов в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие виды налогов и платежей будут переданы бюджетам сельских округов в 2022 году, рассказал заместитель руководителя Администрации Президента РК Малик Мурзалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Касательно бюджета. Сейчас доходы четвертого уровня бюджета, то есть уровня сельского округа формируются из пяти видов налоговых поступлений. С 2022 года на сельский уровень будут переданы еще четыре вида налогов и платежей. В основном, которые касаются вопросов земли – земельного налога, плата за пользование земельным участком, поступление от продажи земельных участков и так далее», - сказал Малик Мурзалин в интервью на телеканале «Хабар 24».

Было отмечено, что от вышеуказанных видов платежей, по прогнозам министерства финансов, в сельские округа будет поступать дополнительно порядка 16 млрд тенге.

«Дальше планируется передать сельскому бюджету еще несколько налоговых платежей – плата за пользование водными ресурсами и так далее. Все это позволит увеличить уровень самодостаточности четвертого уровня бюджета уже в ближайшие годы в три раза», - добавил Малик Мурзалин.


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#СМИ   #Налоги   #Бюджет   #Выборы акимов  
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Автор:

Серик Сабеков

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