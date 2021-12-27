Какие виды налогов и платежей будут переданы бюджетам сельских округов в 2022 году

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие виды налогов и платежей будут переданы бюджетам сельских округов в 2022 году, рассказал заместитель руководителя Администрации Президента РК Малик Мурзалин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Касательно бюджета. Сейчас доходы четвертого уровня бюджета, то есть уровня сельского округа формируются из пяти видов налоговых поступлений. С 2022 года на сельский уровень будут переданы еще четыре вида налогов и платежей. В основном, которые касаются вопросов земли – земельного налога, плата за пользование земельным участком, поступление от продажи земельных участков и так далее», - сказал Малик Мурзалин в интервью на телеканале «Хабар 24».

Было отмечено, что от вышеуказанных видов платежей, по прогнозам министерства финансов, в сельские округа будет поступать дополнительно порядка 16 млрд тенге.

«Дальше планируется передать сельскому бюджету еще несколько налоговых платежей – плата за пользование водными ресурсами и так далее. Все это позволит увеличить уровень самодостаточности четвертого уровня бюджета уже в ближайшие годы в три раза», - добавил Малик Мурзалин.