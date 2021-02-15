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    11:50, 15 Февраль 2021 | GMT +6

    Какие виды интернет-мошенничеств выявлены в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошлый год в Казахстане зарегистрировано более 14 тысяч дел об интернет-мошенничествах. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как рассказал официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, среди всего массива преступлений более 10% составляет мошенничества. С развитием интернет-технологий, как отмечают в ведомстве, способы и количество обманов граждан неуклонно растут.

    «За прошлый год органами внутренних дел зарегистрировано более 14 тысяч дел об интернет-мошенничествах. Из их числа 5,5 тысячи возбуждены по фактам полной или частичной оплаты за несуществующий товар или услуги по объявлениям, размещенным мошенниками на торговых интернет-площадках и сайтах. 3 тысячи мошенничеств связаны с завладением персональными данными граждан с последующим оформлением на них онлайн-кредитов», - заявил Нурдильда Ораз в ходе брифинга в МВД РК.

    По данным МВД, более двух тысяч мошенничеств совершены путем завладения персональными данными и реквизитами карточных счетов граждан с хищением денег через мобильный банкинг.

    Ранее в министерстве рассказали о криминогенной обстановке за неделю. Так, за неделю в стране совершено 3 506 преступлений, 2 322 из них раскрыто в течение суток.




    Теги:
    МВД РК Закон и право Борьба с преступностью Общество Правоохранительные органы
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