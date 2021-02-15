Какие виды интернет-мошенничеств выявлены в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошлый год в Казахстане зарегистрировано более 14 тысяч дел об интернет-мошенничествах. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказал официальный представитель Министерства внутренних дел РК Нурдильда Ораз, среди всего массива преступлений более 10% составляет мошенничества. С развитием интернет-технологий, как отмечают в ведомстве, способы и количество обманов граждан неуклонно растут.

«За прошлый год органами внутренних дел зарегистрировано более 14 тысяч дел об интернет-мошенничествах. Из их числа 5,5 тысячи возбуждены по фактам полной или частичной оплаты за несуществующий товар или услуги по объявлениям, размещенным мошенниками на торговых интернет-площадках и сайтах. 3 тысячи мошенничеств связаны с завладением персональными данными граждан с последующим оформлением на них онлайн-кредитов», - заявил Нурдильда Ораз в ходе брифинга в МВД РК.

По данным МВД, более двух тысяч мошенничеств совершены путем завладения персональными данными и реквизитами карточных счетов граждан с хищением денег через мобильный банкинг.

Ранее в министерстве рассказали о криминогенной обстановке за неделю. Так, за неделю в стране совершено 3 506 преступлений, 2 322 из них раскрыто в течение суток.







