Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Какие виды динозавров существовали на территории Казахстана, исследовал третьеклассник из Темиртау

Автор:  
Агата Мухамеджанова
19 Октября 2021, 20:21
Какие виды динозавров существовали на территории Казахстана, исследовал третьеклассник из Темиртау

ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ – Ученик третьего класса гимназии имени Тохтара Аубакирова города Темиртау Александр Алиев завоевал первое место в ежегодном республиканском конкурсе научно-исследовательских проектов «Одарённый молодой учёный – 2021». Его работа о динозаврах была признана лучшей в номинации «Дарын», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мальчик начал увлекаться динозаврами пять лет назад. Родители его интерес всячески поддерживали. Покупали энциклопедии и книги, игрушечных ящеров. Сейчас в коллекции Саши около 100 фигурок.

photo

«Сын больше пяти лет интересуется динозаврами. Черпает информацию отовсюду. Мы даже посетили в Египте парк динозавров. Там огромные фигуры. И получилось так, что он затмил гида. Рассказал о каждом из динозавров больше, чем знал опытный экскурсовод», – рассказывает мама Саши Елена Шатова.

Саша отлично учится. Любит математику и английский. И мечта о будущем у него серьёзная. До 6 лет он хотел быть премьер-министром. Теперь мечтает стать президентом. Но самым большим его увлечением остаются динозавры.

«В классе все знают о Сашином хобби. Он постоянно рассказывает ребятам что-нибудь новое о динозаврах. Идея проекта возникла на уроке естествознания. Мы рассматривали тему «Животные, которые обитали на территории Казахстана». И дети задались вопросом, а были ли динозавры на территории нашей республики. Саша заинтересовался, и я дала ему задание – узнать как можно больше об этом», – говорит учительница начальных классов Ольга Штер.

photo

Так, год назад родился проект. Вместе с учителем Саша начал штудировать книжные источники и интернет. Сначала была обычная карта, где отметили ареалы обитания динозавров. Так как мы живём в мире высоких технологий, было решено сделать онлайн-карту. На ней размещены динозавры, когда-то населявшие Казахстан.

«К примеру, на месте Карагандинской области жил когда-то самый крупнейших хищник из семейства динозавров – тираннозавр, или тирекс. Если навести курсор на онлайн-карте на картинку с любым из динозавров, можно узнать о нём много интересного», – объясняет Ольга Штер.

photo

photo

Саша вместе с учителем в своей работе указали более 10 видов ящеров, некогда обитавших на территории Казахстана.

Проект участвовал в гимназических и городских конференциях. Узнав о республиканском конкурсе, Ольга Штер отправила заявку. Работа «Какие динозавры жили в Казахстане?» жюри не просто заинтересовала, ей дали высокую оценку и присудили первое место.

За талант и стремление к знаниям мальчика наградили специальным дипломом, удостоверением и нагрудным знаком «Юный учёный». Проект был включён в республиканскую книгу-сборник.

В настоящее время вместе с учителем Саша Алиев продолжает работу над проектом.

photo

photo

photo


Карагандинская область   Образование   Наука   Общество  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Землетрясение во Франции: почти всех жителей города Ля-Лэнь эвакуировали
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Три казахстанца сразятся за «бронзу» Grand Slam по дзюдо в Астане
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Нариман Курбанов - чемпион Азии по спортивной гимнастике
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области
Десять человек погибли в ДТП в Мангистауской области