Какие виды деятельности будут регулироваться Протоколом по оценке воздействия на окружающую среду Каспийского моря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие виды деятельности будут регулироваться Протоколом по оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте к Рамочной (Тегеранской) конвенции по защите морской среды Каспийского моря», рассказал министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан расположен в северной части Каспийского моря. По мнению экспертов, этот район моря - наиболее уязвимая часть окружающей среды. Поэтому этот документ для нас очень важен. Наличие больших запасов углеводородов в Каспийском море ставит вопрос о сохранении экологии и биологических ресурсов в этом бассейне», - сказал Магзум Мирзагалиев, представляя законопроект на пленарном заседании Мажилиса.

Министр добавил, что в целях укрепления сотрудничества в области охраны окружающей среды Казахстан подписал ряд протоколов, связанных с Рамочной конвенцией.

Один из них - Протокол по оценке воздействия на окружающую среду, подписанный прикаспийскими государствами в Москве 20 июля 2018 года. Этот документ в трансграничном контексте приняли Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан.

Кроме того, определены виды деятельности, которые должны регулироваться этим Протоколом. К ним относятся: нефтеперерабатывающие заводы, тепловые электростанции и другие мусоросжигательные заводы мощностью 300 мегаватт и более, атомные электростанции и другие ядерные реакторы, строительство, реконструкция и/или расширение дорог.

Для реализации положений Конвенции новый Экологический кодекс предусматривает регулирование трансграничного воздействия на окружающую среду, порядок их выполнения, права и обязанности.

«Если Казахстан участвует в оценке трансграничных воздействий в качестве затрагиваемой стороны, то документы, поступившие со стороны выезда, размещаются на едином экологическом портале Министерства (далее-портал). http://ecoportal.kz). В свою очередь, в заинтересованные государственные и местные исполнительные органы направляются посредством единой системы электронного документооборота государственных органов Республики Казахстан. А если Казахстан выступает стороной происхождения трансграничных воздействий, то процедура оценки воздействия на окружающую среду проводится не только внутри страны, но и параллельно затрагиваемым сторонам. Например, в случае строительства новых объектов на Каспии документы по оценке воздействия на окружающую среду направляются параллельно соответствующим местным исполнительным и заинтересованным государственным органам, а также затрагиваемым сторонам», - пояснил Магзум Мирзагалиев.

Было отмечено, что срок проведения оценки воздействия на окружающую среду с учетом консультаций с органами затрагиваемых сторон составляет около 6 месяцев (180 дней). Это определено протоколом оценки воздействия на окружающую среду и пунктом 7 статьи 81 Экологического кодекса.

«Окончательное решение по вопросам, поднятым на общественных слушаниях, принимается уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. При необходимости может быть задействована экспертная комиссия, сформированная из представителей заинтересованных государственных органов и Национальной палаты «Атамекен», - резюмировал глава Минэкологии РК.

Ранее сообщалось , что Мажилис одобрил ратификацию протокола по оценке воздействия на окружающую среду Каспийского моря.