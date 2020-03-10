Какие ведомства не освоили бюджетные средства, рассказал глава Минфина РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сумма неосвоения государственных средств за январь-февраль 2020 года составила 52 млрд тенге. Об этом на заседании Правительства сообщил первый заместитель Премьер-Министра Республики Казахстан - министр финансов РК Алихан Смаилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Это на 23 млрд тенге меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в следующих министерствах и ведомствах: Министерстве национальной экономики - 15,6 млрд тенге, КНБ - 8,3 млрд тенге, Министерстве образования и науки - 4,7 млрд тенге, Министерстве юстиции - 4,6 млрд тенге, Министерстве культуры и спорта – 4,2 млрд тенге, Министерства внутренних дел - 3,3 млрд тенге», - уточнил Алихан Смаилов.

Основные причины неосвоения, по его словам - это позднее подписание кредитных договоров, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, длительное проведение конкурсов и несвоевременное принятие нормативно-правовых актов.



