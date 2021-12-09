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Какие ведомства меньше всех освоили бюджетные средства в Казахстане

9 Декабря 2021 10:40
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Какие ведомства меньше всех освоили бюджетные средства в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько выделенных бюджетных средств не освоено в Казахстане, рассказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Расходы государственного бюджета исполнены на 97,5%, республиканского – на 99,4%, местных бюджетов – на 95,8%», - сказал Ерулан Жамаубаев.

Было отмечено, что по республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 13 трлн тенге.

Неисполнение составило 81 млрд тенге, из них 15 млрд тенге – экономия.

Не освоено - 66 млрд тенге.

«Наиболее крупные суммы неосвоения сложились в министерствах культуры и спорта, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, индустрии и инфраструктурного развития, сельского хозяйства и внутренних дел. Основные причины неосвоения: оплата произведена за фактически оказанный объем услуг; несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур; длительное проведение конкурсных процедур; необходимость внесения изменений в планы финансирования», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

Расходы местных бюджетов составили 8 трлн тенге.

Не исполнено - 327 млрд тенге.

В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 2,5 трлн тенге.

На 1 декабря им выделено 2 трлн 157 млрд тенге.

Из них освоено – 94,2%.

Не исполнено – 124 млрд. тенге, в том числе экономия –

21 млрд тенге.

Наибольшее неосвоение сложилось в Нур-Султане, Алматинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях и Алматы.


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#Экономика   #Бюджет  
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Автор:

Серик Сабеков

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