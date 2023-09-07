Какие ведомства и предприятия войдут в состав Министерства промышленности и строительства РК
Согласно документу в структуру Министерства промышленности и строительства войдут следующие ведомства:
- Комитет промышленности;
- Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства;
- Комитет государственного оборонного заказа;
- Комитет геологии.
Перечень организаций, находящихся в ведении министерства и его ведомств:
- акционерное общество «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»;
- акционерное общество «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)»;
- акционерное общество «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз».
Комитет промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан:
- акционерное общество «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)»;
- товарищество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр агроинженерии».
- республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Жезказганредмет»;
- республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан»;
- республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный центр технологического прогнозирования».
Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан:
- республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (РГП на ПХВ «Госэкспертиза»);
- республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр государственного градостроительного планирования и кадастра»;
- акционерное общество «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры»;
- акционерное общество «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства».
Комитет государственного оборонного заказа Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан:
- республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)».
Комитет геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан:
- акционерное общество «Национальная геологическая служба».
-республиканское государственное учреждение «Северо-Казахстанский межрегиональный департамент геологии «Севказнедра»;
- республиканское государственное учреждение «Центрально-Казахстанский межрегиональный департамент геологии «Центрказнедра»;
-республиканское государственное учреждение «Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии «Южказнедра»;
- республиканское государственное учреждение «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии «Востказнедра»;
-республиканское государственное учреждение «Западно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии «Запказнедра».
Напомним, Глава государства подписал Указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан». Согласно документу
Министерство индустрии и инфраструктурного развития реорганизовано путем разделения его на Министерство транспорта и Министерство промышленности и строительства.