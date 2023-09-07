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    23:33, 06 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Какие ведомства и предприятия войдут в состав Министерства промышленности и строительства РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подготовлено постановление Правительства о некоторых вопросах Министерства промышленности и строительства РК, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на «Открытые НПА».

    Согласно документу в структуру Министерства промышленности и строительства войдут следующие ведомства:

    - Комитет промышленности;

    - Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства;

    - Комитет государственного оборонного заказа;

    - Комитет геологии.

    Перечень организаций, находящихся в ведении министерства и его ведомств:

    - акционерное общество «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry»;

    - акционерное общество «Национальная компания «Казахстан инжиниринг» (Kazakhstan Engineering)»;

    - акционерное общество «Управляющая компания специальной экономической зоны «Химический парк Тараз».

    Комитет промышленности Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан:

    - акционерное общество «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)»;

    - товарищество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр агроинженерии».

    - республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Жезказганредмет»;

    - республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан»;

    - республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный центр технологического прогнозирования».

    Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан:

    - республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (РГП на ПХВ «Госэкспертиза»);

    - республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Республиканский центр государственного градостроительного планирования и кадастра»;

    - акционерное общество «Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры»;

    - акционерное общество «Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства».

    Комитет государственного оборонного заказа Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан:

    - республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Қазарнаулыэкспорт (Казспецэкспорт)».

    Комитет геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан:

    - акционерное общество «Национальная геологическая служба».

    -республиканское государственное учреждение «Северо-Казахстанский межрегиональный департамент геологии «Севказнедра»;

    - республиканское государственное учреждение «Центрально-Казахстанский межрегиональный департамент геологии «Центрказнедра»;

    -республиканское государственное учреждение «Южно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии «Южказнедра»;

    - республиканское государственное учреждение «Восточно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии «Востказнедра»;

    -республиканское государственное учреждение «Западно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии «Запказнедра».

    Напомним, Глава государства подписал Указ «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан». Согласно документу

    Министерство индустрии и инфраструктурного развития реорганизовано путем разделения его на Министерство транспорта и Министерство промышленности и строительства.


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