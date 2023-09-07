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    08:50, 07 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Какие ведомства и организации перейдут в ведение Министерства транспорта РК

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подготовлено постановление Правительства о некоторых вопросах Министерства транспорта Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерство транспорта является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в области железнодорожного, автомобильного, внутреннего водного транспорта, использования воздушного пространства и деятельности гражданской и экспериментальной авиации, естественных монополий в сфере аэронавигации и услуг аэропортов, общественно значимых рынков в сфере услуг аэропортов, автомобильных дорог», - говорится в постановлении Правительства, опубликованном на портале Открытые НПА.

    В документе отмечено, что в состав министерства входят следующие ведомства:

    1. Комитет автомобильных дорог;

    2. Комитет гражданской авиации;

    3. Комитет транспорта.

    Направления деятельности Министерства транспорта следующие:

    формирование и реализация государственной политики в области железнодорожного, автомобильного, внутреннего водного транспорта, судов торгового назначения, использования воздушного пространства и деятельности гражданской и экспериментальной авиации;

    обеспечение безопасности транспорта и процессов его жизненного цикла для жизни и здоровья человека и окружающей среды;

    формирование и проведение инвестиционной, научно-технической и социальной политики в сфере транспорта;

    разработка прогнозов нужд государства и транспортировки населения;

    защита интересов Республики Казахстан в транспортной сфере;

    создание условий для обеспечения потребностей экономики и населения республики в перевозках, в том числе социально значимых пассажирских перевозках и связанных с ними услугах;

    обучение работников транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки, навыкам общения и обслуживания лиц с инвалидностью, в том числе жестовому языку;

    контроль и надзор за соблюдением прав пользователей транспортных услуг и многое другое.

    В ведение министерства и подведомственных ему ведомств входят следующие организации:

    АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев»;

    АО «Национальная компания «КазАвтоЖол»;

    АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт».

    Национальный центр качества дорожных активов;

    АО «Авиационная администрация Казахстана».

    РГП «Казаэронавигация»;

    РГКП «Қазақстан су жолдары»

    Проект постановления Правительства будет находиться на публичном обсуждении до 20 сентября.

    Ранее Глава государства, выступая с Посланием народу Казахстана, поручил восстановить Министерство транспорта.


    Теги:
    Правительство РК Транспорт Послание Президента РК Правительство
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