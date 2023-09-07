Какие ведомства и организации перейдут в ведение Министерства транспорта РК
«Министерство транспорта является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в области железнодорожного, автомобильного, внутреннего водного транспорта, использования воздушного пространства и деятельности гражданской и экспериментальной авиации, естественных монополий в сфере аэронавигации и услуг аэропортов, общественно значимых рынков в сфере услуг аэропортов, автомобильных дорог», - говорится в постановлении Правительства, опубликованном на портале Открытые НПА.
В документе отмечено, что в состав министерства входят следующие ведомства:
1. Комитет автомобильных дорог;
2. Комитет гражданской авиации;
3. Комитет транспорта.
Направления деятельности Министерства транспорта следующие:
формирование и реализация государственной политики в области железнодорожного, автомобильного, внутреннего водного транспорта, судов торгового назначения, использования воздушного пространства и деятельности гражданской и экспериментальной авиации;
обеспечение безопасности транспорта и процессов его жизненного цикла для жизни и здоровья человека и окружающей среды;
формирование и проведение инвестиционной, научно-технической и социальной политики в сфере транспорта;
разработка прогнозов нужд государства и транспортировки населения;
защита интересов Республики Казахстан в транспортной сфере;
создание условий для обеспечения потребностей экономики и населения республики в перевозках, в том числе социально значимых пассажирских перевозках и связанных с ними услугах;
обучение работников транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки, навыкам общения и обслуживания лиц с инвалидностью, в том числе жестовому языку;
контроль и надзор за соблюдением прав пользователей транспортных услуг и многое другое.
В ведение министерства и подведомственных ему ведомств входят следующие организации:
АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев»;
АО «Национальная компания «КазАвтоЖол»;
АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт».
Национальный центр качества дорожных активов;
АО «Авиационная администрация Казахстана».
РГП «Казаэронавигация»;
РГКП «Қазақстан су жолдары»
Проект постановления Правительства будет находиться на публичном обсуждении до 20 сентября.
Ранее Глава государства, выступая с Посланием народу Казахстана, поручил восстановить Министерство транспорта.