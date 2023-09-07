Какие ведомства и организации перейдут в ведение Министерства транспорта РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Подготовлено постановление Правительства о некоторых вопросах Министерства транспорта Республики Казахстан, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Министерство транспорта является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство в области железнодорожного, автомобильного, внутреннего водного транспорта, использования воздушного пространства и деятельности гражданской и экспериментальной авиации, естественных монополий в сфере аэронавигации и услуг аэропортов, общественно значимых рынков в сфере услуг аэропортов, автомобильных дорог», - говорится в постановлении Правительства, опубликованном на портале Открытые НПА.

В документе отмечено, что в состав министерства входят следующие ведомства:

1. Комитет автомобильных дорог;

2. Комитет гражданской авиации;

3. Комитет транспорта.

Направления деятельности Министерства транспорта следующие:

формирование и реализация государственной политики в области железнодорожного, автомобильного, внутреннего водного транспорта, судов торгового назначения, использования воздушного пространства и деятельности гражданской и экспериментальной авиации;

обеспечение безопасности транспорта и процессов его жизненного цикла для жизни и здоровья человека и окружающей среды;

формирование и проведение инвестиционной, научно-технической и социальной политики в сфере транспорта;

разработка прогнозов нужд государства и транспортировки населения;

защита интересов Республики Казахстан в транспортной сфере;

создание условий для обеспечения потребностей экономики и населения республики в перевозках, в том числе социально значимых пассажирских перевозках и связанных с ними услугах;

обучение работников транспорта, осуществляющих пассажирские перевозки, навыкам общения и обслуживания лиц с инвалидностью, в том числе жестовому языку;

контроль и надзор за соблюдением прав пользователей транспортных услуг и многое другое.

В ведение министерства и подведомственных ему ведомств входят следующие организации:

АО «Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев»;

АО «Национальная компания «КазАвтоЖол»;

АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт».

Национальный центр качества дорожных активов;

АО «Авиационная администрация Казахстана».

РГП «Казаэронавигация»;

РГКП «Қазақстан су жолдары»

Проект постановления Правительства будет находиться на публичном обсуждении до 20 сентября.

Ранее Глава государства, выступая с Посланием народу Казахстана, поручил восстановить Министерство транспорта.