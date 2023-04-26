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Какие варианты рассматривает Минэкологии для обеспечения водой Астаны

Автор:  
Анеля Касымова
26 Апреля 2023, 14:25
Какие варианты рассматривает Минэкологии для обеспечения водой Астаны

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана рассматривают три возможных варианта обеспечения водой столицы. Наиболее вероятный из них – это сброс воды с канала Каныша Сатпаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обеспечение города Астаны питьевым водоснабжением и соответственно техническим водоснабжением сейчас стоит остро. Мы рассматриваем несколько вариантов. Первое – это безальтернативный источник – астанинское водохранилище. Как вы знаете, на сегодня его наполняемость составляет всего 334 млн кубов воды. Ожидаемый приток был около 160 млн, но, к сожалению, пришло всего около 50 млн. В связи с этим у нас сейчас единственный источник, через который есть возможность на канал Нура-Есиль сбросить воду – это канал Каныша Сатпаева», - сказал председатель Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Нурлан Алдамжаров во время заседания в Сенате Парламента.

По его словам, для осуществления этого проекта имеются насосные станции, поэтому эта возможность в настоящее время прорабатывается.

Также в Министерстве рассматривается Нуринское месторождение питьевых вод, по этому проекту было разработано технико-экономическое обоснование. Запасы месторождения составляют 48 тысяч кубов воды в сутки. Этого, к сожалению, для всей Астаны не хватит, поэтому оно рассматривается как аварийный резервный источник.

«И третье – строительство хранилища Бузулук. На сегодня разрабатывается проектно-сметная документация, будет готова в конце этого года. Там объем 800 млн кубов воды, но расстояние от этого водохранилища до Астаны будет около 300 км. Если мы будем в обратную сторону до Астаны тянуть, то этот водовод, возможно, нам обойдется за полтриллиона, даже может быть больше. Эти вопросы с повестки не снимаем, но сейчас, чтобы в краткосрочном периоде решить проблему, мы рассматриваем канал Каныша Сатпаева», - заключил он, отвечая на вопрос депутата Нурлана Бекенова.

Сенатор возмутился тем, что решение проблемы с обеспечением воды в Астане затянулось, и стоимость проекта выросла за последние пять лет в разы. Он заявил, что через 5 лет столица Казахстана может остаться без воды.

В марте текущего года сообщалось, что в Астане в определенные часы будет снижен напор воды. Эти меры принимаются в связи с ростом населения города, интенсивной застройкой столицы и возникшим дефицитом проектных мощностей по производству питьевой воды. Эти меры будут приниматься до запуска новой насосно-фильтровальной станции. Строительство станции началось осенью 2021 года, завершение планируется летом этого года.


Астана   Минэкологии   Вода  
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