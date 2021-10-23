Какие вакцины выбирают жители СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области по-прежнему остаются низкими темпы вакцинации против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Главный санитарный врач области Асет Жуматаев на брифинге посетовал на ослабление темпов вакцинации. По его мнению, этот факт наряду с ослаблением ограничений, несоблюдением жителями региона санитарных норм привел к ухудшению эпидемиологической ситуации и вынудил ужесточить с 25-го октября карантинный режим.

«За минувшие сутки первый компонент вакцины получили всего 330 человек, второй – 469. Охват подлежащего вакцинации населения составил 62,3%», - сказал А.Жуматаев.

Общее число вакцинированных первым компонентом составило 248 299 человек, полный курс вакцинации прошли 230 928 жителей региона. По информации главного санврача области чаще всего североказахстанцы выбирают вакцину «Спутник V» - 193 236 человек. Вакциной VeroCell привиты 13 589 человек, Hayat-Vax – 25 674, QazVac – 7 880 и CoronaVac – 7 895 человек.

Санитарные врачи, медики обращаются к жителям области с просьбой пройти вакцинацию при отсутствии противопоказаний. К призывам подключился даже совет ветеранов. Люди пожилого возраста чаще всего попадают в инфекционные стационары. В возрастной категории старше 65 лет зарегистрировано наибольшее число летальных случаев.