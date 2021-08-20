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Какие вакцины сейчас доступны казахстанцам

20 Августа 2021 18:48
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Какие вакцины сейчас доступны казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой заверил, что дефицита вакцин в Казахстане не наблюдается, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В настоящий момент в Казахстане вакцины - в достаточном количестве. Есть у нас выбор между вакцинами «Спутник V», «Sinofarm», «QazVac». Работаем над дополнительными возможностями поставки других вакцин. Но хочу еще раз вас всех заверить, что все вакцины работают. Любая из вакцина работает. Не нужно ждать той или иной вакцины. Все вакцины работают, и вместо того, чтобы ждать и получить риск заболеть, получить утяжеления ситуации, нужно сейчас привиться», - сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.

По его мнению, имеющиеся в стране вакцины достаточно качественны.

«Мы уже видим из практики, даже те вакцины, которые у нас сейчас есть на рынке, они поставляются одними из ведущих в мире компаний. И очень много стран, которые применяют эти вакцины. Мы видим их эффективность, и поэтому не нужно гоняться за брендами. Нужно защищаться всеми доступными вакцинами, которые есть на рынке. Во многих странах нет возможности, которая есть в Казахстане. Отсутствуют вакцины. Поэтому государство пошло на беспрецедентные меры, бесплатно закупили и бесплатно нашим гражданам предоставляют такую возможность». – отметил министр.

«И вакцины работают. Все вакцины, которые в Казахстане есть, работают. Мы видим по итогу определенного времени. Мы видим, что граждане, которые вакцинированы, они болеют в разы меньше и умирают тоже в разы меньше. Поэтому здесь выбор каждого из нас, и не нужно привязываться к какому-то одному из наименований, а нужно прививаться вакцинами, которые в достатке, проверены и находятся в Казахстане сейчас в наличии», - заключил глава Минздрава.



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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Алексей Цой  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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