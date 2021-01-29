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    13:23, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Какие вакцины против коронавируса применяют разные страны

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких странах какие вакцины против коронавируса применяются сегодня, рассказала руководитель управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Нуршай Азимбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Канаде, США, Южной Корее используют вакцину компании Moderna (США). Страны Евросоюза, Аргентина, Мексика, Саудовская Аравия, Канада, Бахрейн, а также США применяют вакцину BioNTech/Pfizer», - сказала Нуршай Азимбаева в ходе онлайн лектория по вопросам вакцинации.

    Было отмечено, что Великобритания, Индия, Аргентина также используют вакцину Oxford AstraZeneca.

    «Российской вакциной «Спутник V» (НИИ имени Гамалеи) привито уже 1 млн человек. Беларусь Боливия, Аргентина, Алжир, Сербия также используют ее. В Китае и ОАЭ применяют в основном китайские вакцины четырех видов», - добавила Нуршай Азимбаева.



    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Коронавирус в мире Вакцинация Главная
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