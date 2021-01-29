Какие вакцины против коронавируса применяют разные страны

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каких странах какие вакцины против коронавируса применяются сегодня, рассказала руководитель управления контроля за вакциноуправляемыми инфекциями Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Нуршай Азимбаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В Канаде, США, Южной Корее используют вакцину компании Moderna (США). Страны Евросоюза, Аргентина, Мексика, Саудовская Аравия, Канада, Бахрейн, а также США применяют вакцину BioNTech/Pfizer», - сказала Нуршай Азимбаева в ходе онлайн лектория по вопросам вакцинации.

Было отмечено, что Великобритания, Индия, Аргентина также используют вакцину Oxford AstraZeneca.

«Российской вакциной «Спутник V» (НИИ имени Гамалеи) привито уже 1 млн человек. Беларусь Боливия, Аргентина, Алжир, Сербия также используют ее. В Китае и ОАЭ применяют в основном китайские вакцины четырех видов», - добавила Нуршай Азимбаева.



