Какие вакцины против COVID-19 считают перспективными в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие разрабатываемые в мире вакцины против COVID-19 в Казахстане считают перспективными, рассказал вице-министр здравоохранения – главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«На сегодняшний день в мире разрабатываются уже известных и подтвержденных 198 вакцин-кандидатов. По 42 вакцинам проводятся клинические исследования на людях. В настоящее время в числе наиболее перспективных мы считаем три вакцины, по которым проводится третий этап клинических испытаний, это Оксфордская вакцина, а также вакцина Спутник 5 (Россия), а также я хочу сказать, что разрабатывается вакцина в Казахстане, в научно-исследовательском институте проблем безопасности Комитета науки Минобразования», - сказал Ерлан Киясов, отвечая на вопросы журналистов.

Он также сообщил, на какой стадии находится разработка казахстанской вакцины.

«Уже проведены первые испытания этой вакцины, сейчас реализуется второй этап испытаний, и, надеюсь, в начале следующего года уже приступим к третьему этапу апробации данной вакцины. По вопросу определения точного количества (человек - ред. Казинформ) подлежащих вакцинации могу предварительно сказать, что работа проводится. Предварительные цифры - более 2 млн человек. На данный момент также определен дополнительный контингент. Мы эту цифру будем увеличивать, потому что есть потребность в вакцинации и выбор вакцины будет определен только после проведения третьего клинического этапа испытаний и проведения всех юридических процедур по регистрации вакцины», - добавил Ерлан Киясов.

Напомним, 1 августа 2020 года стало известно о том, что на сайте Всемирной организации здравоохранения в качестве кандидатной вакцины успешно зарегистрирована вторая казахстанская вакцина Научно-исследовательского института проблем биологической безопасности.

26 июля 2020 года 5 разработчиков вакцины добровольно испытали на себе вакцину для обеспечения собственной безопасности при работе с живым вирусом.



В середине октября 2020 года был осуществлен выход на II фазу клинических испытаний на 200 добровольцах, отвечающих требованиям ВОЗ. II фаза клинических испытаний должна быть завершена в декабре 2020 года. Третья фаза испытаний казахстанской вакцины продлится до 2021 года.