Какие вакцины от КВИ доступны в Жамбылской области
«В целом по области планируется вакцинировать от КВИ 582 тыс. человек. На сегодня вакциной привилось 425 тыс. человек, что составляет 73,2%. На сегодня вакцины достаочно, у нас имеется «Спутник V» - 3 725 компонента, CoronaVac – 40 тыс доз, Sinovac – 3 179 доз. В целом, у нас работают прививочные пункты и динамика неплохая», - сказал Алмас Мадиев.
Ранее сообщалось, что в Жамбылской области в ковидном стационаре получают лечение 36 беременных женщин, из них семь находятся в реанимации.
«По области с начала пандемии COVID-19 было зарегистрировано 18 836 случаев заболевания, что составляет на 100 тысяч населения по 1 654 человек. Случаев пневмонии зарегистрировано 7 117, что на 100 тысяч населения составляет – 625. С января по 10 сентября в области было зарегистрировано 13 829 случаев. Из них 1 005 беременных женщин, 3 601 детей получают стационарное лечение. На 100 тысяч населения показатель заболевания составляет 12 014», - проинформировал Алмас Мадиев.