Какие вакцины от КВИ доступны в Жамбылской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько человек привилось вакциной против КВИ в Жамбылской области, рассказал на брифинге в СЦК заместитель акима региона Алмас Мадиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом по области планируется вакцинировать от КВИ 582 тыс. человек. На сегодня вакциной привилось 425 тыс. человек, что составляет 73,2%. На сегодня вакцины достаочно, у нас имеется «Спутник V» - 3 725 компонента, CoronaVac – 40 тыс доз, Sinovac – 3 179 доз. В целом, у нас работают прививочные пункты и динамика неплохая», - сказал Алмас Мадиев.

Ранее сообщалось, что в Жамбылской области в ковидном стационаре получают лечение 36 беременных женщин, из них семь находятся в реанимации.

«По области с начала пандемии COVID-19 было зарегистрировано 18 836 случаев заболевания, что составляет на 100 тысяч населения по 1 654 человек. Случаев пневмонии зарегистрировано 7 117, что на 100 тысяч населения составляет – 625. С января по 10 сентября в области было зарегистрировано 13 829 случаев. Из них 1 005 беременных женщин, 3 601 детей получают стационарное лечение. На 100 тысяч населения показатель заболевания составляет 12 014», - проинформировал Алмас Мадиев.



