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    13:03, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Какие вакцины от КВИ доступны казахстанцам

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие виды вакцин на сегодня доступны казахстанцам, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, выступая на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Было отмечено, что в Казахстане запущена локализация производства вакцины «Спутник V» (Россия) на базе Карагандинского фармацевтического комплекса и запуск производства отечественной вакцины «QazVac» на базе РГП на ПХВ «НИИПБ МОН РК».

    «Гражданам республики обеспечен доступ пяти видов вакцин: «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), «QazVac», «Hayat-Vax», а также вакцин «КоронаВак» и «Синофарм», одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного применения в условиях пандемии коронавирусной инфекции», - сказал Алексей Цой.

    Согласно озвученным данным, на 11 октября по республике первым компонентом привито 78% подлежащего контингента или 41% от численности населения, вторым компонентом привито 69% подлежащего населения или 36% от численности населения.

    Министерством продолжается работа по изучению международного опыта по вакцинации против КВИ.

    На сегодня вакцина «Comirnaty» компании «Pfizer» является единственной вакциной, рекомендованной для вакцинации лиц 12-17 лет и беременных женщин с доказанной эффективностью и безопасностью для данных категории лиц.

    В этой связи, министерством подписан договор с компанией «Pfizer» по поставке 4 млн. доз вакцины «Comirnaty» до конца 2021 года.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Главная
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