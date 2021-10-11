Какие вакцины от КВИ доступны казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие виды вакцин на сегодня доступны казахстанцам, сообщил министр здравоохранения РК Алексей Цой, выступая на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что в Казахстане запущена локализация производства вакцины «Спутник V» (Россия) на базе Карагандинского фармацевтического комплекса и запуск производства отечественной вакцины «QazVac» на базе РГП на ПХВ «НИИПБ МОН РК».

«Гражданам республики обеспечен доступ пяти видов вакцин: «Гам-КОВИД-Вак» (Спутник V), «QazVac», «Hayat-Vax», а также вакцин «КоронаВак» и «Синофарм», одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для экстренного применения в условиях пандемии коронавирусной инфекции», - сказал Алексей Цой.

Согласно озвученным данным, на 11 октября по республике первым компонентом привито 78% подлежащего контингента или 41% от численности населения, вторым компонентом привито 69% подлежащего населения или 36% от численности населения.

Министерством продолжается работа по изучению международного опыта по вакцинации против КВИ.

На сегодня вакцина «Comirnaty» компании «Pfizer» является единственной вакциной, рекомендованной для вакцинации лиц 12-17 лет и беременных женщин с доказанной эффективностью и безопасностью для данных категории лиц.

В этой связи, министерством подписан договор с компанией «Pfizer» по поставке 4 млн. доз вакцины «Comirnaty» до конца 2021 года.