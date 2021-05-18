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    09:47, 18 Май 2021 | GMT +6

    Какие вакцины от КВИ дополнительно закупит Казахстан

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поставки вакцины осуществляются согласно графику, заявил министр здравоохранения РК Алексей Цой на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Поставки вакцины осуществляются согласно графику. 14 мая на КФК комплекс поступила субстанция для выработки «Спутника V», в настоящее время осуществляется поэтапное производство 1,2 млн. доз вакцины. Также до конца месяца ожидается дополнительная поставка казахстанской вакцины QazVac и Hayat Vac», - сказал Алексей Цой

    Ранее глава Минздрава отметил, что продолжается вакцинация населения против КВИ. На сегодняшний день использовано 2,6 млн доз вакцины, из них 1-м компонентом привиты 1 871 823 человека. Вторым компонентом охвачено 778 346 человек.

    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Минздрав РК
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