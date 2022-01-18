Какие вакцины от КВИ будут дополнительно закуплены Казахстаном для ревакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие виды вакцин от КВИ на сегодня доступны для ревакцинации в Казахстане, рассказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первом полугодии подлежат ревакцинации около 8 млн человек. В настоящее время ревакцинация всех групп населения проводится вакцинами Sinopharm и QazVac, для лиц старше 60 лет, беременных и медработников используется вакцина «Комирнати» Pfizer», - сказала Ажар Гиният.

По словам главы Минздрава, в настоящее время министерство планирует дополнительно закупить для ревакцинации QazVac, Sinopharm и «Комирнати» Pfizer, также до конца января будет поставлено 150 тыс. доз «Спутник Лайт».

