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Какие вакцины от КВИ будут дополнительно закуплены Казахстаном для ревакцинации

18 Января 2022 11:44
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Какие вакцины от КВИ будут дополнительно закуплены Казахстаном для ревакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие виды вакцин от КВИ на сегодня доступны для ревакцинации в Казахстане, рассказала министр здравоохранения РК Ажар Гиният на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В первом полугодии подлежат ревакцинации около 8 млн человек. В настоящее время ревакцинация всех групп населения проводится вакцинами Sinopharm и QazVac, для лиц старше 60 лет, беременных и медработников используется вакцина «Комирнати» Pfizer», - сказала Ажар Гиният.

По словам главы Минздрава, в настоящее время министерство планирует дополнительно закупить для ревакцинации QazVac, Sinopharm и «Комирнати» Pfizer, также до конца января будет поставлено 150 тыс. доз «Спутник Лайт».


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#Минздрав РК   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Серик Сабеков

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