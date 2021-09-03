Какие вакцины от коронавируса доступны астанчанам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие вакцины от КВИ на сегодня доступны для граждан в столице, сообщила исполняющий обязанности руководителя управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Алия Рустемова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На выбор граждан сегодня по городу имеется 3 вида вакцины: отечественная вакцина QazVak, российский Спутник и китайская вакцина Синофарм», - сказала Алия Рустемова на брифинге.

Спикер добавила, что для стимуляции граждан к вакцинации акиматом столицы на еженедельной основе проводились различные розыгрыши ценных призов и предусмотрены акции для вакцинированных.

Учитывая обращения астанчан, продлён срок розыгрыша двухкомнатной квартиры среди вакцинированных. Таким образом, шанс выиграть двухкомнатную квартиру есть у вакцинированных в Нур-Султане в период с 25 июня по 28 сентября (28 сентября включительно, ранее было по 31 августа). Принять участие в розыгрыше смогут жители старше 18 лет, получившие 1-ый компонент вакцины в период с 25 июня по 28 сентября текущего года.

«В розыгрыше участие принимают все пункты вакцинации: как в медучреждениях, так и в ТРЦ/ТД. Ко всему этому, для горожан, получивших вакцину против коронавирусной инфекции, организована акция с раздачей браслетов с лого гражданской компании «Елім үшін егілемін». Акция проводится в медицинских организациях и ТРЦ, ТД, где развернуты прививочные пункты. Граждане, пришедшие за первым компонентом вакцины, могут получить браслет от медицинских работников в пунктах вакцинации», - рассказала Алия Рустемова.