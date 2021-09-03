+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 26 °С
Алматы: °С
USD 426.34 EUR 505.17
RUB 5.86 CNY 66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Какие вакцины от коронавируса доступны астанчанам

3 Сентября 2021 12:00
Поделиться:
Какие вакцины от коронавируса доступны астанчанам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие вакцины от КВИ на сегодня доступны для граждан в столице, сообщила исполняющий обязанности руководителя управления общественного здравоохранения города Нур-Султана Алия Рустемова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Искусственный интеллект использовался для анализа КТ-снимков во время пандемии
За сутки COVID-19 выявили у 195 жителей Атырауской области Как работают торговые и развлекательные объекты в выходные дни в столице В каких случаях школы и вузы будут закрываться на карантин в столице

«На выбор граждан сегодня по городу имеется 3 вида вакцины: отечественная вакцина QazVak, российский Спутник и китайская вакцина Синофарм», - сказала Алия Рустемова на брифинге.

Спикер добавила, что для стимуляции граждан к вакцинации акиматом столицы на еженедельной основе проводились различные розыгрыши ценных призов и предусмотрены акции для вакцинированных.

Учитывая обращения астанчан, продлён срок розыгрыша двухкомнатной квартиры среди вакцинированных. Таким образом, шанс выиграть двухкомнатную квартиру есть у вакцинированных в Нур-Султане в период с 25 июня по 28 сентября (28 сентября включительно, ранее было по 31 августа). Принять участие в розыгрыше смогут жители старше 18 лет, получившие 1-ый компонент вакцины в период с 25 июня по 28 сентября текущего года.

«В розыгрыше участие принимают все пункты вакцинации: как в медучреждениях, так и в ТРЦ/ТД. Ко всему этому, для горожан, получивших вакцину против коронавирусной инфекции, организована акция с раздачей браслетов с лого гражданской компании «Елім үшін егілемін». Акция проводится в медицинских организациях и ТРЦ, ТД, где развернуты прививочные пункты. Граждане, пришедшие за первым компонентом вакцины, могут получить браслет от медицинских работников в пунктах вакцинации», - рассказала Алия Рустемова.


Подписывайтесь на наш канал:

#Нур-Султан   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
Искусственный интеллект использовался для анализа КТ-снимков во время пандемии
За сутки COVID-19 выявили у 195 жителей Атырауской области
Как работают торговые и развлекательные объекты в выходные дни в столице
В каких случаях школы и вузы будут закрываться на карантин в столице
Популярное
1 Новое постановление: карантин смягчают в Алматы с 4 сентября
2 Дожди, грозы и сильный ветер - синоптики о погоде в Казахстане 3 сентября
3 Трехлетнюю девочку нашли в подъезде в Петропавловске
4 Стали известны победители конкурса среди вакцинированных в Нур-Султане
5 В Актобе скончалась пострадавшая при обрушении здания фонда «Даму»
6 В Алматы наступила определенная стабилизация эпидситуации - Бакытжан Сагинтаев
Читайте также
Что делают для предупреждения распространения КВИ в столичных школах
Специалистов-вирусологов будут готовить в национальном вузе Казахстана
Новое постановление: карантин смягчают в Алматы с 4 сентября
Дожди, грозы и сильный ветер - синоптики о погоде в Казахстане 3 сентября
Трехлетнюю девочку нашли в подъезде в Петропавловске
Стали известны победители конкурса среди вакцинированных в Нур-Султане
В Актобе скончалась пострадавшая при обрушении здания фонда «Даму»
В Алматы наступила определенная стабилизация эпидситуации - Бакытжан Сагинтаев
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив