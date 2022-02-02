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Какие вакцины от COVID-19 доступны в столице

2 Февраля 2022 18:33
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Какие вакцины от COVID-19 доступны в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Названы препараты, доступные в Нур-Султане для вакцинации и ревакцинации против коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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На сегодня в столице для вакцинации доступны вакцины «Спутник V», QazVac, Sinopharm Vero cell и Pfizer (только для беременных и кормящих женщин, также для подростков с 12 по 17 лет).

Для ревакцинации горожане могут использовать «Спутник Лайт», QazVac, Sinopharm Vero cell, первый компонент «Спутник V» и Pfizer (только для беременных и кормящих женщин, подростков с 12 по 17 лет, лиц старше 60 лет и медицинских работников).


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#Нур-Султан   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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