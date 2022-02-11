Какие вакцины доступны жителям СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в наличии вакцины нескольких производителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы управления здравоохранения, в медицинских организациях имеются 338 доз вакцины «Спутник Лайт», 11 896 доз отечественного препарата QazVac, 206 доз вакцины Sinopharm (Hayat), 242 дозы CoronaVac, 64 989 дозы препарата китайского производителя VeroCell, 8 625 доз российского «Спутник-V» и 51 522 вакцины «Pfizer».
«Инактивированной вакциной VeroCell и QazVac проводится ревакцинация. За исключением беременных и женщин послеродового периода, которым ревакцинация проводится вакциной Pfizer. Лицам старше 60 лет для ревакцинации доступны вакцины VeroCell, Pfizer и «Спутник Лайт», - прокомментировали в пресс-службе.
Напомним, ранее в облздраве заявили о высоких темпах ревакцинации в регионе. Однако темпы вакцинации недостаточно высокие. Особенно в группах людей пожилого возраста и имеющих хронические заболевания, среди беременных женщин.
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