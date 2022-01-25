Какие вакцины доступны для ревакцинации от КВИ в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие вакцины доступны для ревакцинации в Казахстане, рассказала председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК Айжан Есмагамбетова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для ревакцинации на сегодня доступны отечественная вакцина «QazVac», «Синофарм» и «Спутник Лайт» 150 тысяч доз. На сегодня эти вакцины доставлены в ряд регионов и ревакцинация «Спутником Лайт» началась. Если говорить о количестве вакцин, то «Спутником Лайт» на сегодня ревакцинировано 16 тысяч человек. Остаток - 135 тысяч вакцин. «Синофарм» у нас остаток составляет 800 тысяч на ревакцинацию и «QazVac» - 150 тысяч», - сообщила Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопрос журналиста на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Спикер добавила, что по «QazVac» дополнительная партия, которая ежемесячно выпускается заводом - 500 тысяч доз.

«Она в принципе уже произведена и планируется, что на следующей неделе также будет поставляться в регионы», - добавила Айжан Есмагамбетова.

Ранее она сообщила, что компания «Pfizer» отказывает в поставке вакцины для прививок на платной основе.

«Минздравом действительно очень долгое время с компанией-поставщиком прорабатывался вопрос поставки вакцины «Pfizer» для вакцинации населения на платной основе. К сожалению, мы сегодня уже можем констатировать тот факт, что компания отказывает в поставке вакцины для вакцинации на платной основе», - сказала Айжан Есмагамбетова.