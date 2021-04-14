Какие вакцины будут доступны казахстанцам до конца апреля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 910 тысяч доз вакцины «Спутник V» и 500 тысяч доз вакцин других производителей будут доступны казахстанцам до конца апреля. Об этом сообщил первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня первым компонентом привито 435 тысяч человек, вторым компонентом - более 170 тысяч граждан. С начала апреля в регионы поставлено более 923 тысяч доз вакцины «Спутник V», - сообщил первый вице-министр здравоохранения РК.

До конца апреля, по его словам, ожидается поставка еще 910 тысяч доз российской вакцины и 500 тысяч доз вакцины других производителей.

«А также 25 тысяч доз отечественной вакцины QazVac, что обеспечит доступ к вакцинации порядка двум миллионам граждан страны», - добавил Марат Шоранов.