РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    17:19, 14 Апрель 2021 | GMT +6

    Какие вакцины будут доступны казахстанцам до конца апреля

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 910 тысяч доз вакцины «Спутник V» и 500 тысяч доз вакцин других производителей будут доступны казахстанцам до конца апреля. Об этом сообщил первый вице-министр здравоохранения РК Марат Шоранов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодня первым компонентом привито 435 тысяч человек, вторым компонентом - более 170 тысяч граждан. С начала апреля в регионы поставлено более 923 тысяч доз вакцины «Спутник V», - сообщил первый вице-министр здравоохранения РК.

    До конца апреля, по его словам, ожидается поставка еще 910 тысяч доз российской вакцины и 500 тысяч доз вакцины других производителей.

    «А также 25 тысяч доз отечественной вакцины QazVac, что обеспечит доступ к вакцинации порядка двум миллионам граждан страны», - добавил Марат Шоранов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
    Сейчас читают
    00:03, 03 Октябрь 2023
    Землетрясение в Таджикистане зафиксировали казахстанские сейсмологи
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!