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    13:34, 21 Июнь 2021 | GMT +6

    Какие вакцины будет производить завод в Жамбылской области

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие вакцины будет производить завод в Жамбылской области? Об этом на онлайн брифинге в СЦК рассказал аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В апреле, мае было выпущено по 50 тысяч вакцин. В июне – 100 тысяч вакцин. В июле, августе будем выпускать по 500 тысяч. Уже начиная с сентября – миллион. Но завод будет выпускать не только вакцины от коронавируса, но и по другим заболеваниям, не только для человека, но и для животных. Тем более, не по одним штаммам. Этот завод должны приспосабливать, чтобы со следующего года, когда завод выйдет на полную производственную мощность, выпускали и другие виды вакцин», – отметил аким Жамбылской области.

    Он также отметил, что в соответствии с поручением Президента жилье, соответствующие социально-культурные объекты для специалистов.

    Теги:
    Здравоохранение Вакцинация Жамбылская область
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