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    18:00, 06 Май 2025 | GMT +5

    Какие услуги в отелях Казахстана предоставляют бесплатно

    С ростом внутреннего туризма и конкуренции среди гостиниц все больше казахстанских отелей расширяют список бесплатных услуг. Однако часть сервисов — обязательна по закону и должна быть доступна каждому гостю независимо от уровня отеля, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Какие услуги в отелях Казахстана предоставляют бесплатно
    Фото: freepik.com

    Согласно официальному Порядку предоставления гостиничных услуг в РК (пункты 25–32), отели обязаны предоставлять постояльцам бесплатно следующие базовые услуги:

    • ежедневная уборка номера;
    • смена постельного белья и полотенец — не реже одного раза в три дня (досрочная замена — за отдельную плату);
    • информационные материалы в номере: перечень услуг, телефонный справочник, противопожарная инструкция и туристические буклеты — на казахском, русском и английском языках;
    • телефонная связь — в номере и/или на стойке (городская, междугородняя, международная);
    • информационные вывески на здании отеля (с названием, режимом работы, парковкой);
    • вызов скорой помощи, гостиничная аптечка (по запросу);
    • разбудить гостя в назначенное время, доставить постояльцу письма, газеты или посылку в номер.

    Все эти услуги включены в стоимость проживания и предоставляются всем постояльцам без исключения.

    Распространенные бесплатные услуги (в зависимости от уровня отеля)

    Многие отели, особенно в туристических центрах, предлагают дополнительные бесплатные услуги для повышения лояльности гостей:

    • Wi-Fi на всей территории отеля, включая номера, холлы и летние террасы;
    • сервировка посуды в номер — посуда, приборы, бокалы при заказе еды;
    • утюг и сушилка для белья — по запросу на ресепшене;
    • комплимент от отеля — фрукты, конфеты или скидочные купоны (например, в случае празднования или романтической поездки);
    • организация трансфера и экскурсий — помощь в бронировании обычно бесплатна, сами услуги — оплачиваются отдельно;
    • бесплатное бронирование такси через администратора;
    • доступ к копировальной технике и электронным средствам связи (в бизнес-отелях).

    Услуги, которые могут быть платными или бесплатными — все зависит от политики отеля:

    • фитнес-зал и спа-комплекс: в 4–5-звездочных отелях — чаще бесплатно; в бюджетных гостиницах — за отдельную плату;
    • прачечная и химчистка: чаще всего платно, но могут быть исключения. Некоторые отели предлагают бесплатную стирку мелких вещей;
    • конференц-зал: малые залы — иногда бесплатно для гостей бизнес-отелей, крупные — за отдельную плату;
    • парковка: как правило, бесплатная на окраинах и в курортных зонах, платная — в центре крупных городов.

    — Перед заселением обязательно уточните у администратора, какие услуги включены в стоимость — завтрак, Wi-Fi, доступ в спортзал и парковку. Это поможет избежать недоразумений и выбрать отель с лучшим сервисом за ту же цену, — советуют туроператоры.

    С 2024 года Министерство туризма и спорта Казахстана инициировало обновление системы классификации гостиниц. По словам министра Ербола Мырзабосынова, действующие стандарты 2008 года устарели и не соответствуют международным требованиям. Новая система должна повысить качество услуг и расширить перечень бесплатных опций для гостей.

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    Теги:
    Туризм Сфера услуг
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
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