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Какие услуги по организации досуга популярны в Казахстане

Редактор:  
Ринат Дусумов
26 Июня 2023, 21:14
Какие услуги по организации досуга популярны в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане услуги в области спорта и досуга выросли в стоимостном выражении почти на 40% за год, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на finprom.kz.

В первом квартале текущего года объём услуг в области спорта, организации отдыха и развлечений составил 164,9 млрд тг, на 39,1% больше в деньгах, чем годом ранее. Реальный рост физического объёма услуг составил 20,8%.

В аналогичном периоде прошлого года объём услуг в секторе составлял 118,5 млрд тг, при годовом росте в 2,5 раза.

В региональном разрезе наибольший объём услуг в области спорта, организации отдыха и развлечений пришёлся на Алматы: 97 млрд тг, на 42,1% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее.

Далее идут Астана (15 млрд тг, плюс 39,4% за год), Карагандинская область (4,9 млрд тг, плюс 16,4%) и Шымкент (4,9 млрд тг, плюс 92%).

Меньше всего услуг было оказано в области Улытау: 939,1 млн тг.

В общем объёме услуг в секторе на услуги в области спорта пришлось 46,9 млрд тг, на 34% больше в деньгах, чем годом ранее. В том числе услуги спортивных клубов выросли на 1% за год, до 7,2 млрд тг, эксплуатация спортивных сооружений — на 11,1%, до 7,1 млрд тг, а вот показатели деятельности фитнес-клубов, напротив, сократились на 22,6%, до 6,8 млрд тг.

Объём услуг по организации отдыха и развлечений составил 118 млрд тг, на 41,3% больше, чем годом ранее. В том числе услуги развлекательных и тематических парков выросли на 57% за год, до 2,7 млрд тг, кукольных театров — на 75%, до 298,5 млн тг, танцевальных залов и дискотек — почти в 23 раза, до 132 млн тг, а вот услуги родео и тиров, наоборот, сократилось на 81,7%, до 322,2 тыс. тг.


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