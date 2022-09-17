Какие услуги исключат из тарификатора медстрахования в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Фонде социального медицинского страхования заверили, что услуги альтернативной медицины, как прогревание полынными сигарами, метод Фолля, металлотерапия, будут исключены из тарификатора, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По этим медуслугам нами проведена аналитическая работа тарификатора, где более 2 тыс. услуг. На текущий момент по вышеназванным услугам нами направлено письмо в Национальный научный центр развития здравоохранения им. С. Каирбековой на предмет обоснованности этих медуслуг. Соответственно, мы направили письмо в Министерство здравоохранения РК для изменения приказа и исключения данных услуг. После решения комиссии, связанной с доказательной базой и обоснованностью, данные услуги решением Минздрава будут исключены из тарификатора», - прокомментировал заместитель председателя ФСМС Илияс Мухамеджан, отвечая на вопросы журналистов в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, в 2021 году эти услуги Фондом не оплачивались. Все виды медицинских услуг, включенные в тарификатор, проходят через комиссию по качеству с наличием доказательной базы как по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи, так и в системе обязательного социального медицинского страхования.