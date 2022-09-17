Какие услуги исключат из тарификатора медстрахования в Казахстане
«По этим медуслугам нами проведена аналитическая работа тарификатора, где более 2 тыс. услуг. На текущий момент по вышеназванным услугам нами направлено письмо в Национальный научный центр развития здравоохранения им. С. Каирбековой на предмет обоснованности этих медуслуг. Соответственно, мы направили письмо в Министерство здравоохранения РК для изменения приказа и исключения данных услуг. После решения комиссии, связанной с доказательной базой и обоснованностью, данные услуги решением Минздрава будут исключены из тарификатора», - прокомментировал заместитель председателя ФСМС Илияс Мухамеджан, отвечая на вопросы журналистов в Службе центральных коммуникаций.
По его словам, в 2021 году эти услуги Фондом не оплачивались. Все виды медицинских услуг, включенные в тарификатор, проходят через комиссию по качеству с наличием доказательной базы как по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи, так и в системе обязательного социального медицинского страхования.