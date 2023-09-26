Какие услуги и по какой цене могут получить пенсионеры в Астане

В столице Казахстана проживает более 120 тысяч пожилых людей. В том числе 106,8 тысячи – это пенсионеры по возрасту, 13 тысяч – пенсионеры по выслуге лет (силовые структуры), 8 - ветеранов Второй мировой войны, свыше 1400 – труженики тыла, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Для пенсионеров предусмотрено ежегодное санаторно-курортное лечение. С начала года, как сообщил во время онлайн-брифинга заместитель руководителя управления занятости и социальной защиты города Астаны Еркебулан Малик, услугу получили 3,4 тысячи человек. До конца года планируется обеспечить почти 4,3 тысячи человек.



Пенсионеры обслуживаются один раз в год в Щучинск-Боровской курортной зоне, на берегу озера Катарколь – в Реабилитационном центре для престарелых, лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью из Астаны. Пенсионерам по возрасту оплачивается 25% стоимости путевки, пенсионер из числа получателей минимального размера пенсии – 18% оплатой стоимости путевки. Ветеранам войны, лицам, приравненным к ветеранам – бесплатно. Запись на санаторно-курортное лечение осуществляется Реабилитационным центром по следующим телефонам: 8-701-157-73-18, 8-771-127-59-26; 8-775-451-69-67.



Ко Дню пожилых людей, 1 октября, пенсионерам выплачиваются единовременные выплаты в размере 2,5 МРП (8 625 тенге).



Один раз в два года оказываются услуги зубопротезирования. План на 2023 год - 3 тысячи человек. На сегодня услугами по зубопротезированию и санации охвачено 1 529 человек. Запись на услуги производится в течение второго квартала отчетного года.



Производится компенсация на приобретение твердого топлива проживающим в частных жилых домах с местным (печным) отоплением, являющимся его собственниками (нанимателями) либо членами семьи собственника (нанимателя), при наличии среднедушевого дохода, не превышающего четыре прожиточных минимума (213 240 тенге). Сумма социальной помощи – 16 месячных расчетных показателей на отопительный сезон (55 200 тенге). На сегодня охвачено 99 семей на сумму 5,4 млн тенге.



Возмещаются затраты на проведение и установку газового котла, но не более 130 месячных расчетных показателей (448 500 тенге).



Предоставляется жилищная помощь для собственников жилья. Если оплата коммунальных услуг (в пределах норм) превышает 5% от месячного совокупного дохода семьи, то средняя сумма выплаты составляет до 25 тысяч тенге в месяц.



Также пенсионерам предоставляется бесплатный проезд на маршрутах городского пассажирского транспорта.



С прошлого года в городе работает «Центр активного долголетия». Там проводятся занятия и секции по 27 различным направлениям, оборудованы тренажерный зал, компьютерный класс, зал для занятия вокалом, творческим мастерством, регулярно проходят культурные мероприятия (поэтические вечера, презентации книг и другие), курсы государственного и английского языка. Организованы курсы по обучению компьютерной грамотности, комната эмоциональной разгрузки (сенсорная комната), кабинет физиологической релаксации, которые вызывают большой интерес среди получателей услуг центра.



Филиалы центра расположены в четырех районах города. По району «Есиль» - улица Достык, 1, по району «Байконыр» - улица Абая, 46 , по району «Сарыарка» - улица Бейбитшилик, 25, по району «Алматы» - улица Кошкарбаева, 29.



Также в городе функционирует Центр социального обслуживания «Шарапат» , который оказывает полный комплекс услуг по уходу за людьми преклонного возраста и людьми с ограниченными возможностями. Предоставляются социальные услуги лицам с инвалидностью и престарелым лицам, достигшим пенсионного возраста, не способным самостоятельно себя обслуживать и нуждающихся по состоянию здоровья в оказании специальных социальных услуг в условиях стационара и ухода на дому. Специальными социальными услугами за текущий период охвачено 1027 человек.



