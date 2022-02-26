Какие услуги ЕНПФ казахстанцы могут получать в электронном формате

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Единый накопительный пенсионный фонд в первый месяц 2022 года оказал своим вкладчикам 3,2 миллионов услуг, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.

Как отметили в пресс-службе, свыше 94% услуг ЕНПФ оказывает в онлайн-формате. Вкладчики и получатели, не выходя из дома, могут буквально за считанные минуты получить практически все услуги фонда. Из общего количества онлайн-услуг свыше 2,1 миллионов, или 66,5% от общего объёма услуг оказано на сайте, либо в мобильном приложении фонда.

«В «Личном кабинете», который есть как на сайте, так и в мобильном приложении фонда (ENPF), вкладчики имеют возможность получать услуги в любое время и в любом месте. К примеру, получение выписки с индивидуального пенсионного счета (ИПС), внесение изменений и дополнений в свои реквизиты, получение справки о наличии индивидуального пенсионного счета, подача заявления о назначении пенсионных выплат в связи с установлением инвалидности 1 или 2 группы бессрочно, а также по добровольным пенсионным взносам, отслеживание статуса заявления на выплату и многое другое», - напомнили в пресс-службе Фонда.

Кроме того, в фонде развит беззаявительный формат обслуживания. В него входит, автоматическое открытие индивидуальных пенсионных счетов по учету обязательных пенсионных взносов (ОПВ), обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) и добровольных пенсионных взносов (ДПВ).

По данным ЕНПФ, в беззаявительном порядке с начала года, было оказано 0,9 миллиона услуг, или 27,8% от общего объема.

Вместе с тем, продолжает пользоваться популярностью и очное обслуживание. В 176 подразделениях ЕНПФ по всему Казахстану за первый месяц 2022 года вкладчикам оказано более 116 тысяч услуг.

«Также среди вкладчиков ЕНПФ особенно востребованы удаленные консультации. Буквально в считанные минуты наши сотрудники могут ответить на любые предоставляемые вопросы. На 1 февраля 2022 года количество обращений вкладчиков по каналам обратной связи составило 65,6 тыс.», - проинформировала пресс-служба Фонда.

Ранее сообщалось , что п о состоянию на 1 февраля 2022 года на счетах вкладчиков ЕНПФ сформированы пенсионные накопления на сумму 13,1 трлн тенге.