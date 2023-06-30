Какие услуги будут оказывать Карьерные центры в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 июля текущего года в целях реализации мер содействия занятости, предусмотренных Социальным кодексом РК, Центры занятости населения в Казахстане трансформированы в Центры трудовой мобильности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГУ «Центр трудовой мобильности».

Центр трудовой мобильности города Астаны будет осуществлять свою деятельность через Карьерные центры районов города (Алматы, Байконур, Есиль, Нура, Сарыарка).

«Карьерные центры будут осуществлять более точечную деятельность в районах города, где безработный может получить полный спектр услуг, что в целом является комплексным и эффективным подходом», - отметил директор Центра трудовой мобильности акимата города Астаны Олжас Омар.

Карьерные центры осуществляют адресный подход к каждому потребителю, именно:

Услуги для граждан:

- Государственные гранты (400 МРП);

- Проекты «Контракт поколений», «Первое рабочее место»;

- Специальные рабочие места для лиц, с ограниченными возможностями;

- Поиск подходящих вакансий и содействие в трудоустройстве;

- Профессиональное обучение, социальная профессиональная ориентация;

- Социальные рабочие места и Общественные работы;

- Молодежная практика;

- Консультации по микрокредитованию;

- Адресная социальная помощь.

Услуги для работодателей

- Подбор персонала для работодателей;

- Профессиональное обучение по запросам работодателей;

- Субсидирование создания рабочих мест.