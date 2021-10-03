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    10:15, 03 Октябрь 2021 | GMT +6

    Какие условия труда создаются для столичных учителей

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На сегодня в 143 школах столицы, в том числе государственных, частных, республиканских, работает 17 981 учитель. В городе создаются все условия для создания комфортных условий труда педагогов. Об этом сообщается на официальном сайте акимата Нур-Султана, передает МИА «Казинформ».

    С принятием Закона РК «О статусе учителя» педагогам начали ежегодно повышать заработную плату. Сами учителя называют законодательный документ знаком уважения и признания своей профессии. Заработная плата столичных учителей за последние два года - 2020/2021г – повысилась на 50%. В 2022 году оклад педагогов будет повышен ещё на 25%.

    В первой половине 2021 года 2384 учителя Нур-Султана прошли бесплатные курсы повышения квалификации.

    Как отметили в акимате, новые вызовы современного мира требуют от педагогов способности использовать инновационные педагогические технологии, умения применения творческих идей в новых учебных программах, в целях развития у учащихся критического мышления, открытия творческих навыков.

    Примером тому являются достижения столичных учащихся на международном экзамене PISА, а также участие в международном исследовании PIRLS, где на системном уровне оцениваются функциональные, читательские, математические и естественно-научные направления по мировым стандартам образования.

    Перед педагогами столицы стоит большая задача пересмотреть подходы преподавания согласно мировым стандартам образования, также совершенствование имеющихся программ.

    В этой связи в Нур-Султане реализуется международный проект «SHARE», целью которого является повышение качества обучения через внедрение изменений в менеджменте и преподавании, выявленных в результате исследовательской деятельности педагогов.

    С 1 сентября 2019 года, в проекте участвуют 5 школ города: №№37, 58, 59, 67, 76.

    В ходе реализации проекта проводится совместная работа со школами Кембриджа под руководством факультета образования Кембриджского университета. 25 учителей из 5 школ столицы прошли обучение у Кембриджских коллег.

    В целях подготовки качественных кадров системы образования также увеличивается выделение грантов в вузах на педагогические специальности. К примеру, в этом году были приняты документы от абитуриентов для поступления в Международный университет Астана, где были размещены 515 грантов по педагогическим специальностям.

    По итогам аттестации учителям предусмотрена доплата за педагогическое мастерство в размере от 30% до 50%, для руководителей и заместителей руководителей организаций образования – от 30% до 100% от должностного оклада.

    Отдельно поощряются достижения педагогов в своих сферах.

    Создаются и комфортные жилищные условия. В 2019 году в рамках программы «Туған жер» построено общежитие для проживания молодых учителей на 350 мест. Место предоставляется педагогам, прибывающим из других регионов Казахстана для вклада в развитие столичного образования. К тому же учителям выделяются жилищные сертификаты для внесения начального взноса на покупку жилья.

    Стоит отметить, что в текущем учебном году в республиканском конкурсе «Лучший педагог» победителями стали 5 учителей столицы.

    «На сегодняшний день наши учителя ориентируются не только на образовательный процесс нашей страны, но и на интеграцию в мировое образовательное пространство», - отметили в столичном управлении образования.


    Теги:
    Образование Другие государственные органы Астана Акимат Общество
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