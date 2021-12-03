Какие условия создаются для людей с особыми потребностями, рассказал аким столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В столице значительно расширена сеть реабилитационных центров. Акиматом столицы на системной основе ведутся работы по созданию условий для реабилитации горожан с особыми потребностями. О мерах поддержки на площадке СЦК рассказал аким столицы Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

«Уделяем особое внимание созданию условий для социализации и реабилитации горожан с особыми потребностями. К примеру, в текущем году летом открыли специализированный детский сад для детей с нарушениями зрения (ул. Кенесары, 9/1, район Сарыарка). В детском саду наравне с педагогами детьми также занимаются медработники. Это всестороннее формирование личности ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных возможностей и способностей, обеспечение готовности детей к школьному обучению. В учреждении имеются кабинеты физиотерапии, логопеда-дефектолога, офтальмолога и т.д», - отметил Алтай Кульгинов.

В районах города открыты 29 объектов «Доктор у дома», количество инватакси увеличено в 2 раза. На первых этажах новых домов по принципу «шаговой доступности» открываются мини-центры для детей, реабилитационные центры, детские сады, медцентры и т.д. В столичных школах открываются кабинеты поддержки инклюзии и др.

Кроме того, в прошлом году в столице был открыт ряд крупных реабилитационных центров, которые занимаются реабилитацией детей с диагнозами ДЦП, аутизм, синдром Дауна и др. К примеру, новый аутизм-центр «Асыл Мирас» (ул. Валиханова) позволил охватить на 50% больше детей с расстройствами аутистического спектра. Данный проект реализован совместно с фондом Б. Утемуратова. В том же доме еще один реабилитационный центр занимается с детьми с диагнозами ДЦП, аутизм и рядом других заболеваний.

На базе городской детской больницы № 1 при поддержке Фонда Первого Президента и «Самрук-Қазына» осенью прошлого года был открыт реабилитационный центр «Қамқорлық». Это позволяет ежегодно дополнительно охватывать бесплатной медпомощью порядка 600 детей с диагнозом ДЦП.

Фото: Александр Куприенко