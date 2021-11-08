Какие условия создают для занятия спортом людям с ограниченными возможностями в Карагандинской области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Создать для каждого жителя Карагандинской области условия для занятия спортом намерены в профильном управлении. В регионе около четырех тысяч человек с ограниченными возможностями посещают спортивные секции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель управления физической культуры и спорта Карагандинской области Темирхан Абылаев рассказал о том, какие условия создаются в спортивных организациях региона для людей с инвалидностью. На сегодня в области 3 856 людей с особыми потребностями посещают спортивные секции. В Национальную сборную Казахстана входят 90 спортсменов.

В области действует специализированная спортивная школа по инвалидному спорту, где занимаются 440 человек. Более 20 тренеров готовят спортсменов по 16 видам спорта. Из числа инвалидов четыре человека являются заслуженными мастерами спорта РК, 12 имеют спортивное звание «Мастер спорта международного класса», 38 мастеров спорта РК, 35 кандидатов в мастера спорта, первые разряды – у 44 спортсменов. Двое спортсменов завоевали лицензии на Паралимпийские игры в Токио и достойно выступили там – это Алия Рахимбекова (плавание) и Дастан Мукашбеков (легкая атлетика).

«Проблемы в этой сфере тоже есть: одна из них – нехватка тренерских кадров и отсутствие доступа к спортивным объектам. Для решения этого вопроса необходимы средства на размещение госсоцзаказа. Это позволит обучить тренеров для работы с инвалидами и привлечь людей с особыми потребностями к занятиям спортом. Мы работаем в этом направлении», - отметил Темирхан Абылаев.