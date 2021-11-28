Какие условия созданы для развития потенциала детей в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ходе пресс-тура в Акмолинскую область представителям СМИ показали, как работает Дворец юношества и спорта «Болашақ сарайы», открывшийся в 2020 году. Свыше трех тысяч детей сегодня посещают 111 кружков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Дворец юношества и спорта работает по пяти направлениям: научно-интеллектуальное, творческое, спортивное, медиа, также созданы условия для детей с особыми потребностями. Здесь работают 97 педагогов.

По словам директора предприятия Айнагуль Балташевой, основная миссия - адаптация молодого поколения к глобальной конкуренции. Посредством современных технологий и научных исследований создаются условия для формирования системы критического мышления.

Во Дворце юношества и спорта открыли лабораторию биотехнологии, где проводятся исследования по микробиологии, вирусологии.

«Уникальность состоит в том, что такой лаборатории в Кокшетау не было. Наша лаборатория оснащена современными оборудованиями. 240 учащихся посещают наш центр. Допустим, в лаборатории экологии молодые ученые исследуют состав воды, атмосферного воздуха. Мы с особой гордостью можем отметить заслуги наших учеников. Например, наша ученица Камила заняла первое место на международном конкурсе и удостоилась звания «Лучшей молодой ученой СНГ». Она изучала состав воды, выдвинула свое предложение для очистки фильтров», - отметил заведующий научно-интеллектуального отдела Едил Айшук.

В зале представлены красивые картины, автором которых стали воспитанники Дворца юношества и спорта.

«У нас есть секции декоративно-прикладного, гончарного искусства, резьбы по дереву, имеются танцевальные, хореографические, музыкальные кружки. Гордость нашего дворца – гончарное дело. Дети работают с глинами трех цветов. Это чистый натуральный продукт. А для детей с особыми образовательными потребностями работает кружок арт-терапии», - отметил руководитель творческого отдела Асет Байжолов.

Для детей от 6 лет до 21 года все кружки творческого отдела бесплатные. Их посещают около 1400 детей.

Нам показали красивую работу Рамины Бауыржан. Ее картина была выставлена на международном конкурсе, который проходил в Москве. Картина «Туған жерім-алтын бесігім» заняла гран-при.