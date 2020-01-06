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Какие условия создадут педагогам, работающим в селах

6 Января 2020 17:20
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Какие условия создадут педагогам, работающим в селах

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Какие условия создадут педагогам, работающим в сельской местности в рамках Закона «О статусе педагога», пояснили в Министерстве образования и науки РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Для того, чтобы поддержать педагогов, которые прибыли для работы и проживания в сельской местности, предоставляется подъемное пособие и социальная поддержка для приобретения или строительства жилья.

«На сегодняшний день эти меры есть, но они реализуются в рамках отдельных документов. К примеру, «С дипломом – в село», «Еңбек», но на законодательном уровне эта норма не была отрегулирована, поэтому мы закрепляем ее на уровне закона. Предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в приоритетном порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан», - сказала вице-министр образования и науки РК Бибигуль Асылова в ходе пресс-конференции в СЦК.

«Наряду с указанным, педагогам, работающим в сельской местности, сохранены следующие гарантия: повышенные оклады на 25% для тех, кто работает на селе; социальная поддержка по оплате коммунальных услуг и приобретению топлива», - добавила вице-министр.


фото: mel.fm/blog/andrey

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Ключевые слова: Образование, МОН,
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Автор:

Акбота Кузекбай

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