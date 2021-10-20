Какие условия нужны для экспорта казахстанского угля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Исполнительный директор Республиканской ассоциации горнодобывающих и горно-металлургических предприятий Николай Радостовец назвал необходимые для экспорта казахстанского угля условия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Самое главное – нужно создать конкуренцию в железнодорожном секторе. Потому что, КТЖ – это просто большая махина, и не всегда справляется с переосмыслением тех новых подходов, которые есть у нас», - сказал Николай Радостовец на брифинге в рамках 11-го горно-металлургического конгресса Astana Mining & Metallurgy.

Он объяснил свою мысль.

«Допустим, сегодня мы имеем контракт с поставщиком в Европе, а через месяц у нас уже поставщик в другом регионе. КТЖ нам говорит: у нас есть план, мы не можем поставить. Нам нужны мобильные частные перевозчики в Казахстане, которые бы смогли создать конкуренцию и снизить цены на транспортировку. Более того, нам нужны «зеленые коридоры», по которым мы могли бы транспортировать наши грузы через Россию и Европу. И обязательно нужно, чтобы нам разрешили строить логистические сооружения в портах России. Потому что для нас как для страны, которая не имеет выхода к океану, это ключевой вопрос», - отметил спикер.

«Нам нужны не просто квоты на перевозку угля через Россию, которые сегодня могут быть даны, а завтра нет. Нам нужна твердая уверенность, какие заявленные объемы мы в последующем могли бы перевезти. По каким долгосрочно определенным ценам. Мы хотели бы поставлять уголь не только в Европу, у нас большой спрос на Украине, и через Китай в Азию», - заключил Н. Радостовец.