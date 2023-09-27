Какие уроки вынесло Минобороны после взрывов боеприпасов в Арыси и Жамбылской области

Заместитель министра обороны Бакытбек Сыдыков ответил на вопрос депутата Мажилиса Асхата Рахимжанова о том, как сегодня обеспечивается безопасность хранения неиспользуемых боеприпасов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мажилисмен напомнил взрывах в воинских частях, где хранились боеприпасы в Жамбылской области и Арыси. Одной из причин называлось несвоевременная утилизация боеприпасов, нарушение технологий их хранения.



- Как сегодня обеспечивается безопасность хранения неиспользуемых боеприпасов и сможет ли данная поправка (проект Закона РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оборонной промышленности и государственного оборонного заказа» - прим.ред.) решить данную проблему утилизациии боеприпасов? - спросил депутат.





В своем ответе Бакытбек Сыдыков отметил поправки 2021 года, внесенные в закон об обороне депутатским корпусом. Они позволили Министерству обороны самостоятельно проводить уничтожение боеприпасов. До этого момента эти полномочия были возложены на Министерство инфраструктурного развития.



Начиная с 2021 года совместным приказом Министерства обороны, Министерства инфраструктурного развития на наших полигонах мы уничтожили более 1,5 миллиона боеприпасов, которые были признаны на то время неисправными. Далее поправки в закон позволили нам уже в 2022 году самим уничтожать эти боеприпасы. В течение 2022 года инженерно-саперными подразделениями ВС уничтожено 730 тысяч боеприпасов, - сообщил замминистра.



По его словам, на сегодня уничтожено около 700 тысяч боеприпасов, что составляет порядка 64%. Данная работа проводится на постоянной основе и находится на контроле.



Он добавил, что принятые сегодня Мажилисом поправки, снимут часть нагрузки, которая лежит на должностных лицах, и позволит в целом обеспечить сохранность боеприпасов.



Напомним, 24 июня 2019 года в воинской части, расположенной рядом с городом Арысью, прогремела серия взрывов. От них по городу разлетелись боеприпасы. Сообщалось, что с 16 улиц Арыси военные собрали 70 неразорвавшихся снарядов, многие из них находились в домах. В результате ЧС погибли трое, за медицинской помощью обратилось более 400 человек. Было повреждено 7 634 дома, около 500 оказались непригодными для проживания. Город поделили на сектора и закрепили за разными областями Казахстана для ремонтно-восстановительных работ.



26 августа 2021 года в воинской части, дислоцированной в Байзакском районе Жамбылской области, произошло возгорание на складе инженерных боеприпасов, затем последовала серия взрывов. Погибли 17 человек. Президент Касым-Жомарт Токаев посмертно наградил погибших при взрывах в Жамбылской области, а 29 августа был объявлен Днем общенационального траура.



