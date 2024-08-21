Какие университеты вошли в топ-100 в этом году

Консалтинговая компания «Shanghai Ranking» опубликовала академический рейтинг университетов мира за 2024 год (ARWU), сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Два университета Бельгии, вновь вошли в топ-100 академического рейтинга университетов мира за 2024 год (ARWU).

Это католический университет города Левен (KU Leuven) и Университет Гента (UGent).

Возглавил рейтинг Гарвардский университет, за ним следуют Стэнфорд и MIT. Другие топ-10 университетов: Кембридж (4-е место), Беркли (5-е место), Оксфорд (6-е место), Принстон (7-е место), Калтех (8-е место), Колумбия (8-е место) и Чикаго (10-е место).

В Европе наиболее высокие позиции заняли: Университет Париж-Сакле (12-е место), который поднялся на три позиции, за ним следует «ETH Zurich» (21-е место).

Среди азиатских университетов Университет Цинхуа (22-е место), сохранивший позиции и снова подтвердивший свой статус лучшего в Азии.

Университет Мельбурна занял 37-е место, и лидирует среди других университетов Океании четырнадцать лет подряд с 2011 года.

Шесть университетов вошли в топ-100 рейтинга ARWU 2024, в том числе Университет штата Огайо — Колумбус из США (82-е место), Университет короля Сауда (90-е место) из Саудовской Аравии, Хельсинкский университет (99-е место) из Финляндии и три китайских университета: Уханьский университет (89-е место), Сианьский университет Цзяотун (95-е место) и Сычуаньский университет (98-е место).

С 2003 года в рейтинг «Shanghai Ranking» включаются лучшие университеты мира, основанные на объективных данных, за что данная оценка признана не только индикатором глобальных рейтингов университетов, но и рейтингом, заслуживающим доверия. В этом году в опрос было включено более 2,5 тысячи учреждений.