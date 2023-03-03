Какие уловки используют «зайцы» в автобусах и троллейбусах Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Полицейские с начала года по обращениям контролеров компании «Алматыэлектротранс» к административной ответственности привлекли 113 пассажиров-безбилетников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Заместитель генерального директора по эксплуатации ТОО «Алматыэлектротранс» Омархан Абылайхан на брифинге в региональной службе коммуникаций сообщил, что количество безбилетных пассажиров в общественном транспорте города остается достаточно высоким.

По словам спикера, каждый день на маршрутах работают 50 контролеров в несколько смен. В их обязанности входят проверка фактов оплаты со стороны пассажиров, а также разъяснение о существующих видах оплаты. В случае, если пассажир отказывается производить оплату, контролер имеет право вызвать 102.

«К сожалению, участились случаи когда пассажиры используют различные уловки, желая уйти от оплаты. К примеру, нередко пассажиры ссылаются на недавнее пополнение карты, менее 15 минут назад - столько времени требуется, чтобы средства на карте стали доступны для оплаты проезда. Но отмечу, что это не освобождает пассажира от оплаты, пассажир обязан заботится о своевременности поступлений оплат на его карту и наличии необходимого баланса.

Также некоторые пассажиры, которые имеют льготные карты (карта студента, школьника, социальная), думают, что можно ездить без оплаты. Еще молодые пассажиры набирают SMS или скандируют QR и ждут появление контролеров, чтобы сразу оплатить. Есть также те, кто яркость экрана уменьшают до максимума, и говорят, что телефон отключен. Встречаются пассажиры, которые показывают каждый раз старые скриншоты об оплате», - сказал Омархан Абылайхан

По его словам, безбилетные пассажиры чаще всего встречаются в утренние и вечерние часы пик во всех районах города. На сегодня неплатежи на городских маршрутах составляют 20%.

«Мы уже классифицировали все уловки у себя, и каждый контролер знает, по какому алгоритму необходимо производить проверку. Но, несмотря на все вводимые меры, проблема «зайцев» остается актуальной, особенно на пригородных маршрутах. Это влияет на возможность нашей компании в приобретении большего количества автобусов, закупки запасных частей. Не позволяет точно определить пассажиропоток, что является одним из критериев планирования. Это влияет на все процессы», - сказал он.

Омархан Абылайхан отметил, что количество безбилетных пассажиров остается достаточно высоким из-за того, что контролеры не находятся постоянно в автобусе, а работают выборочно. Согласно инструкции, контролеры сначала предлагают произвести оплату безбилетным пассажирам и, лишь в случае отказа, вызывают полицию. Также контролер имеет право высадить пассажира за факт нарушения правил пассажирских перевозок. К примеру, если пассажир провозит собаку без намордника и поводка либо находится в состоянии опьянения.



