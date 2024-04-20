Какие улицы отремонтируют в Астане

В Астане с наступлением благоприятных погодных условий начались дорожные работы. В этом году планируется отремонтировать более 50 улиц, также ямочными ремонтами будет охвачено более 200 улиц. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акимата.

К примеру, средним ремонтом планируется охватить улицы общей протяженностью около 60 км. Это улица Ташенова от проспекта Республики до улицы Амман; проспект Б. Момышулы от проспекта Тауелсыздык до проспекта Кошкарбаева; проспект Туран от улицы Керей Жанибек хандары до кольца Жулдыз (в 2023 году по проспекту Туран были проведены дорожные работы на участке от моста Тулпар до ул. Сарайшык); улица Кенесары от улицы Е. Брусиловского до улицы А. Сембинова; улица Сарайшык от улицы Туркестан до проспекта Туран; проспект Сарыарка от улицы Т. Шевченко до проспекта Богенбай батыра; мост Караоткел от транспортной развязки до проспекта Кабанбай батыра и другие.

Фото: акимат Астаны

Кроме того, ямочный ремонт ведется по улицам Куйши Дина от проспекта Тауелсиздик до проспекта Жумабаева, Косалкы, Рыскулбекова от проспекта Абылайхана, Шарль де Голь от улицы Амман до проспекта Тлендиева, Балкантау от улицы Обаган до улицы Кордай, Айнаколь и в ЖМ Промышленный, Токпанова от проспекта Момышулы до улицы Алимбаева, ЖМ Комсомольский, Пушкина от Можайского моста до улицы Кенесары, Асан Кайгы от улицы Кенесары до проспекта Абая, Сейфуллина от проспекта Республики до улицы Бейсекбаева, Сембинова от улицы Жиенкуловой до улицы Иманова, Бараева, Тостого и Култобе, ЖМ Лесозавод — Кеменгерулы, Малахова, Шиели, Сейдалина от проспекта Тлендиева до улицы Караменде би Шакаулы, проспекта Тлендиева от развязки до улицы Шугыла, Ауезова от проспекта Богенбай батыра до улицы Молдагуловой и другие.

Фото: акимат Астаны

В связи с обнаруженными дефектами на ряде улиц города, подрядными организациями, ответственными за эти участки, будут устранены недочеты в дорожном полотне в соответствии с гарантийными обязательствами. Это улицы:

Енлик Кебек от улицы Султан Бейбарыс до улицы Болашак — ТОО «РЕКМА КЗ»; Жетіген от шоссе Алаш до улицы Ж. Досмұхамедұлы — ТОО «Сотис групп»; А. Иманова от улицы А. Янушкевича до улицы Ш. Валиханова — ТОО «Айя Сервис»; шоссе Алаш от путепровода до улицы Жолымбетская — ТОО «Айя Сервис»; проспект Женис от улицы Есенберлина до проспекта Богенбай батыра — ТОО «Сотис групп»; проспект Р. Кошкарбаева от улицы Кордай до улицы М. Толебаева — ТОО «Сотис групп»; проспект Мангилик Ел от моста М1 до улицы Бухар жырау — ТОО «Компания Энергодор»; проспект Кабанбай батыра от улицы Сарайшык до шоссе Коргалжын — ТОО «Сотис групп».

Подобная практика будет активно применяться, когда подрядчики будут переделывать некачественную работу.

Ппланируется реализация более 20 крупных объектов. Часть из них будет завершена в этом году, часть — продолжение строительства, а также будет начато новое строительство.