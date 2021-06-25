Какие улицы отремонтируют в Алматы до конца года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ремонте дорог в Алматы рассказал аким города Бакытжан Сагинтаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Средний ремонт дорог проведен на 49 улицах, на 41 еще ведутся работы. На этот год запланирован ремонт 225 улиц протяженностью 227,5 км. Ведется строительство дорог в восьми микрорайонах «Нового Алматы» на 415 улицах протяженностью 108 км», - сказал Бакытжан Сагинтаев на брифинге в СЦК.

Также по его словам, продолжается пробивка проспекта Абая, улиц Саина, Алатау и строительство 3 развязок.

«До конца года планируем завершить строительные работы по двум станциям метро и осуществить технический запуск», - заключил аким.

Ранее Б. Сагинтаев рассказал о проводимых работах по водоснабжению и освещению города.

«С начала года в Алматы проведены работы по прокладке 40,5 км водопроводных и 12,5 км канализационных сетей. Ведется строительство коммуникаций в 17 микрорайонах с населением свыше 75 тыс. жителей. До конца года запланировано строительство 170 км водопроводных и 140 км канализационных сетей», - перечислил аким.