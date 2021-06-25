Какие улицы отремонтируют в Алматы до конца года
«Средний ремонт дорог проведен на 49 улицах, на 41 еще ведутся работы. На этот год запланирован ремонт 225 улиц протяженностью 227,5 км. Ведется строительство дорог в восьми микрорайонах «Нового Алматы» на 415 улицах протяженностью 108 км», - сказал Бакытжан Сагинтаев на брифинге в СЦК.
Также по его словам, продолжается пробивка проспекта Абая, улиц Саина, Алатау и строительство 3 развязок.
«До конца года планируем завершить строительные работы по двум станциям метро и осуществить технический запуск», - заключил аким.
Ранее Б. Сагинтаев рассказал о проводимых работах по водоснабжению и освещению города.
«С начала года в Алматы проведены работы по прокладке 40,5 км водопроводных и 12,5 км канализационных сетей. Ведется строительство коммуникаций в 17 микрорайонах с населением свыше 75 тыс. жителей. До конца года запланировано строительство 170 км водопроводных и 140 км канализационных сетей», - перечислил аким.