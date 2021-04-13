Какие улицы начнут ремонтировать в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы 13 апреля планируется производство ремонтных работ на 35 улицах города, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным управления городской мобильности в Алатауском районе ремонт будет проходить на улицах Хасен Оралтай, Жумабаева, на проспекте Рыскулова, улицах Барыс, Туймебаева, Красноармейская, Ауэзова (мкр Ужет).

Жетысуский район: улицы Жансугурова, Серикова, Ратушного, Сулейменова.

Ауэзовский район: мкр-ны Алтын бесик, Атамекен, на улице Пятницкого.

Наурызбайский район: улицы Нурпеисова, Тажиева, Мусабаева, Сланова, Мечеть.

Алмалинский район: улицы Досмухамедова, Нурмакова, Жумалиева и Исаева.

Медеуский район: Талгарский тракт, улица Омарова, проспект аль-Фараби, улица Кунаева.

Турксибский район, улицы Ержанова, Папанина, Айша биби, Енисейская.

Бостандыкский район: улицы Кекилбайулы, Тлендиева, Навои и Утепова.

В целом в настоящее время по улично-дорожной сети города масштабно проводятся работы по текущему ремонту. С начала апреля с наступлением благоприятных погодных условий устранено более 2000 дефектов (ямы, выбоины, просадки) на 242 улицах города, ямочным ремонтом отремонтировано более 25 000 кв.м покрытия, поднято 590 люков и решеток, рихтовка и выправление 964 п.м бортовых камней.

Ежедневно для выполнения работ по текущему ремонту задействованы более 400 рабочих и 155 единиц спецтехники.