Какие уголовные дела возбуждены в Кордайском районе
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 25 уголовных дел возбуждено в Кордайском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В настоящее время территориальными подразделениями департамента полиции Жамбылской области возбуждено более 25 уголовных дел по следующим статьям УК РК: это массовые беспорядки, организация и участие в массовых беспорядках, призывы к участию в массовых беспорядках», - сообщил начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов в кулуарах Правительства.
По его словам, более 6 уголовных дел возбуждено по фактам хулиганства, 3 дела возбуждено по повреждению чужого имущества, 10 уголовных дел возбуждено по фактам убийств и 2 по факту покушения на убийство.
«В настоящее время межведомственной следственной оперативной группой Генпрокуратуры, МВД и других правоохранительных органов проводится досудебное расследование по массовым беспорядкам, по убийствам. Есть задержанные, находящиеся под стражей», - отметил представитель МВД.
«К сожалению, со статьей 201 УПК РК, разглашение данных предварительного следствия на данной стадии невозможно. Проводятся неотложные следственные действия», - добавил С. Адилов.
Как сообщалось, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.
В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.
Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.
Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал восьмого февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.
МВД РК сообщило о том, что число погибших в конфликте в Кордайском районе достигло 10 человек.
Правительственная комиссия встретилась с жителями четырех сел Кордайского района.
Президент поручил освободить от занимаемых должностей ряд чиновников из-за событий в Кордайском районе.
- На днях определим сумму ущерба в Кордайском районе – Бердибек Сапарбаев
- Сколько человек продолжает получать медицинскую помощь после событий в Кордайском районе
- 19 полицейских пострадали в Кордайском районе
- Бердибек Сапарбаев продолжит возглавлять Правительственную комиссию в Кордайском районе Жамбылской области
- Аскар Мамин - о ситуации в Кордае: Правительство окажет всю необходимую помощь
- Сколько жителей Кордайского района вернулись из Кыргызстана
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана