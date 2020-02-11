Какие уголовные дела возбуждены в Кордайском районе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Более 25 уголовных дел возбуждено в Кордайском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В настоящее время территориальными подразделениями департамента полиции Жамбылской области возбуждено более 25 уголовных дел по следующим статьям УК РК: это массовые беспорядки, организация и участие в массовых беспорядках, призывы к участию в массовых беспорядках», - сообщил начальник следственного департамента МВД Санжар Адилов в кулуарах Правительства.

По его словам, более 6 уголовных дел возбуждено по фактам хулиганства, 3 дела возбуждено по повреждению чужого имущества, 10 уголовных дел возбуждено по фактам убийств и 2 по факту покушения на убийство.

«В настоящее время межведомственной следственной оперативной группой Генпрокуратуры, МВД и других правоохранительных органов проводится досудебное расследование по массовым беспорядкам, по убийствам. Есть задержанные, находящиеся под стражей», - отметил представитель МВД.

«К сожалению, со статьей 201 УПК РК, разглашение данных предварительного следствия на данной стадии невозможно. Проводятся неотложные следственные действия», - добавил С. Адилов.

Как сообщалось, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал восьмого февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

МВД РК сообщило о том, что число погибших в конфликте в Кордайском районе достигло 10 человек.

Правительственная комиссия встретилась с жителями четырех сел Кордайского района.

Президент поручил освободить от занимаемых должностей ряд чиновников из-за событий в Кордайском районе.