Какие участки республиканских трасс открыты для движения транспорта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Движение на девяти участках республиканских трасс открыли для транспорта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АО «НК КазАвтоЖол».

Открыто движение на следующих участках:

1. Щучинск-Зеренда км. 0-80,

2. Семей-Кайнар, км 8-88 (Семей-Кайнар)

3. Семей-гр.РФ» км. 3-113, уч. г.Семей -гр.РФ.

4. Таскескен-Бахты-гр.КНР» км. 0-75, уч. с.Таскескен-с.Урджар.

5. Омск-Майкапчагай» км. 756-906 уч. г.Семей-с.Калбатау.

6. Усть-Каменогорск-Риддер-граница РФ, км 15-105 (Белоусовка-Риддер)

7. Алматы-Усть-Каменогорск» км. 971-1068, уч. с.Калбатау – пов. п.Касым-Кайсенова

8. Екатеринбург-Алматы км. 1504-1610, г.Караганда.-п.Аксу-Аюлы.

9. Кызылорда-Павлодар км. 748-906, Атасу-Топар

В связи с неблагоприятными погодными условиями закрыто движение на 29 участках:

1. «Екатеринбург-Алматы» км. 856-917, уч. гр.Северо-Казахстанской обл.-с.Жаксы.

2. «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км. 16-205, уч. г.Нур-Султан- гр.Павлодарской обл.

3.. «Нур-Султан-Петропавловск» км.18-231, уч. г.Нур-Султан-г.Щучинск. (платный участок)

4. «Екатеринбург-Алматы» км. 1006-1247, уч. г.Атбасар – г.Нур-Султан.

5. «Нур-Султан-Коргалжын» км.16-180, уч. г.Нур-Султан– Коргалжынский зап.

6. «Екатеринбург-Алматы» км. 1291-1351, уч. г.Нур-Султан-гр.Карагандинской обл. (платный участок).

7. «Нур-Султан-Киевка-Темиртау» км. 32-51, уч. с.Кабанбай батыра-гр.Карагандинской обл.

8. «Макинск-Аксу-Торгай» км. 130-240 уч. от развилки Бестобе-с.Торгай.

9. « Ушарал-Достык» км. 83-184, уч. с.Коктума-с.Достык.

10. «Алматы-Усть-Каменогорск» км. 558-615, уч. г.Ушарал-гр.Восточно-Казахстанской обл.

11. «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» км. 105-123, уч. г.Шемонаиха -гр.РФ.

12. «Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ» км. 36-102, уч. с.Предгорное-г.Шемонайха.

13. «Караганда-Аягоз-Бугаз» км. 447-941, уч. с.Малкелды-пов.на Бугаз.

14. «Омск-Майкапчагай» км. 756-906 уч. г.Семей-с.Калбатау.

15. «Усть-Каменогорск-Риддер-гр.РФ» км. 15-105, уч. п.Белоусовка-г.Риддер.

16. «Алматы-Усть-Каменогорск» км. 683-768, уч. пов. на с.Таскескен.-г.Аягоз.

17. «Усть-Каменогорск-Семей» км. 10-198, уч. с.Герасимовка-г.Семей.

18. «Екатеринбург-Алматы» км. 1426-1446, уч. г.Темиртау – (терминал плат. уч.)

19. «Екатеринбург-Алматы» км. 1351-1426, уч. гр.Акмолинской обл.-г.Темиртау. (платный участок)

20. «Жезказган-Петропавловск» км. 136-252, уч. п.Улытау – гр. Костанайской обл.

21. «Кызылорда-Павлодар» км. 970-1135, уч. г.Караганда – гр. Павлодарской обл.

22. «Екатеренбург-Алматы» км. 1504-1610 уч. г.Караганда -п.Аксу-Аюлы

23. «Нур-Султан-Нура-Темиртау» км. 31-266, уч. г.Темиртау–гр.Акмолинской обл.

24. «Ульяновский-Керней-Умиткер-Баянаул-Калкаман» км. 231-324, уч. п.Ботакара-гр.Павлодарской обл.

25. «Жезказган-Петропавловск» км. 252-340, уч. гр.Карагандинской обл. – г.Аркалык.

26. «Нур-Султан-Ерейментау-Шидерты» км. 200-242, уч. гр.Акмолинской обл- п.Бозшаколь.

27. «Кызылорда-Павлодар» км. 1135-1251, уч. гр.Карагандинской обл- г.Экибастуз.

28. «Ульяновский-Керней-Умиткер-Баянаул-Калкаман» км. 0-231, уч. п.Калкаман-гр.Карагандинской обл.

29. «Екатеринбург-Алматы» км. 835-856, уч. с.Чистополье обл.-гр.Акмолинской обл.

Напомним, в связи с ухудшением погодных условий в регионах страны закрывались трассы для движения транспорта, а в столице была объявлена чрезвычайная ситуация в связи с усилением ветра, метелями и бураном.



